Отпор радикалам

Когда квест, чтобы попасть на работу, учебу и домой, порядком надоел. Белорусы продолжают давать отпор нарушителям на дороге. На этом видео мужчина разогнал тех, кто попытался перекрыть движение. Группировка из нескольких человек с полотнищами в руках остановила поток транспорта на одной из улиц столицы. В результате один из тех, кто в итоге стал заложником пробки, буквально вытолкал так называемых мирных демонстрантов с проезжей части. После чего водители смогли наконец продолжить движение.