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"Отправились по адресам, где жили прокуроры" - немцы заранее составили списки на уничтожение

"Отправились по адресам, где жили прокуроры" - немцы заранее составили списки на уничтожение

О мужестве прокурора Брестской области Прокофия Амилаева и его жены в годы Великой Отечественной войны и о том, как восстанавливают память о героях в программе "Это другое" рассказала старший помощник прокурора Брестской области Ирина Грачева.

22 июня 1941 года Брестская крепость и сам город оказались в центре боевых действий. В планах немецкого командования было захватить цитадель уже к полудню, но благодаря стойкости и мужеству советских солдат этот план не осуществился.

События 22 июня стали началом героической обороны, которая продолжалась почти месяц. Мы хорошо знаем о подвиге защитников Брестской крепости, о том, как наши солдаты, рискуя жизнью, пытались остановить немецко-фашистских захватчиков в июне 1941 года. Но что же происходило тогда в самом городе?

Задолго до начала войны немецкие спецслужбы активно вели разведку. В городе у них была разветвленная шпионская сеть, которая располагала детальными планами всех ключевых объектов и знала все адреса ключевых фигур Компартии. Именно поэтому в первые часы оккупации Бреста они начали расправляться с неугодными.

Война и мир | Трагедия первых дней войны: прокуроры Бреста

Война и мир | Трагедия первых дней войны: прокуроры Бреста

Брестская крепость стала легендарным символом стойкости. Но мало кто знает, что в те же самые июньские дни 1941 года в самом Бресте разворачивалась не менее страшная и героическая драма. Немцы заранее составили списки на уничтожение. В первые часы оккупации начались облавы на советских прокуроров, судей и партийных работников. Те, кто должен был олицетворять закон и власть, оказались первыми в прицеле. В этом выпуске мы возвращаем имена тех, кто в июне 41-го предпочел смерть предательству и бегству.

"Фашисты отправились по адресам, где жили наши коллеги, - рассказала старший помощник прокурора Брестской области Ирина Грачева. - И мы точно знаем, что произошло с некоторыми из них. Например, благодаря воспоминаниям жены Прокофья Амилаева, прокурора области, который служил здесь в 1941 году, мы узнали, что 22 июня 1941 года в дом Амилаева пришли немцы. Они арестовали прокурора области, так как были прекрасно осведомлены о его местонахождении".

"Спустя несколько дней, беспокоясь о судьбе супруга, его жена, Ксения Клюева, пришла к воротам городской тюрьмы и попросила узнать, что случилось с Прокофьем Амилаевым. Ей ответили, что если она не хочет оказаться там же, где он находится, то никогда больше никому не должна говорить, что он ее муж", - рассказала сотрудник прокуратуры.

Но женщина не потеряла мужество и не сдалась. Во время Великой Отечественной войны она втерлась в доверие к немцам, сменила документы и работала на железнодорожном вокзале, помогала партизанам, вскрывая почту и передавая важные сведения о передвижении грузов.

"После войны Ксения Клюева обратилась в прокуратуру Брестской области и рассказала историю про Прокофия Амилаева. Благодаря ей мы знаем, что произошло с ним 22 июня 1941 года. К сожалению, его история не была единственной. Никто из наших коллег из Бреста, Барановичей и Пинска, которые тогда были тремя областями, не покинул свой пост", - отметила старший помощник прокурора.

В первые дни Великой Отечественной войны на территории Бреста и Брестской крепости целью фашистов было не только занять эти земли, но и уничтожить всех, кто жил на них.

заведующая отделом ГУ "Мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой" Елена Грицук

В первую очередь это касалось не столько местных жителей, сколько представителей советской власти, таких как прокуроры и судьи, которые подлежали ликвидации. "На улицах города уже в первые дни войны начались массовые расстрелы мирных граждан, - рассказала заведующая отделом ГУ "Мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой" Елена Грицук. - Об этом свидетельствуют документы, в частности, немецкие донесения за 24 июня 1941 года. В Брест-Литовске полиция службы порядка при поддержке отделения айнзацкоманды расстреляла 4435 человек, среди которых было 400 русских и белорусов. Здания НКВД были обысканы в поисках политических материалов".

"Что касается Амилаева, то у нас также есть интересные материалы. Один из них - выдержка из справки о прокурорских работниках и членах их семей Брестской областной прокуратуры. В этой справке содержится информация, предоставленная женой Амилаева Ксенией Клюевой. Она пишет, что когда немцы впервые обнаружили Амилаева в его квартире, он заявил, что пользуется правом экстерриториальности и является неприкосновенным. В первый раз немцы не забрали Амилаева с собой, но через несколько дней он был увезен из своей квартиры вторично. Нам неизвестна дальнейшая судьба этого человека".

Ксения Клюева, супруга Амилаева

После того как Ксении Клюевой, супруге Амилаева, под страхом смерти запретили интересоваться судьбой мужа в тюрьме, где он содержался, стало ясно, что его больше нет в живых.

О прокуроре Брестской области в 1941 году известно не так много, но нам удалось записать интервью с его внучкой. Она рассказала о своем дедушке, основываясь на рассказах своей бабушки. Благодаря этому мы смогли воссоздать образ Прокофия Игнатьевича и почувствовать дух этой семьи.

внучка прокурора П. И. Амилаева Ксения Минина

"Когда речь заходила о Великой Отечественной войне, бабушка не любила говорить на эту тему, - вспоминает внучка прокурора П. И. Амилаева Ксения Минина. - Бабушка старалась уберечь нашу детскую психику от тяжелых воспоминаний. О своем первом муже Прокофье Игнатьевиче она рассказывала очень мало. Это был ее первый супруг. Они жили в Саратовской области, у них была большая разница в возрасте. Он был прокурором нескольких областей, отличался преданностью службе и высокой дисциплиной. Ему нравилось служить. У него были проблемы со здоровьем, ему предлагали завершить карьеру или перейти на другую работу. Однако он решил подлечиться и продолжить службу".

Перед началом Великой Отечественной войны его перевели в Брест, супруги Амилаевы жили там вместе. Муж был назначен прокурором Брестской области.

"В первые дни войны его арестовали, и, по словам бабушки, он был расстрелян", - рассказала внучка. - В архивах о бабушке, к сожалению, есть только засекреченные данные. Ведь впоследствии она ушла в разведку, в партизанское движение".

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Общество

Теги:

Брестская областьВеликая Отечественная войнаВойна и мир