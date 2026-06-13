"Отправились по адресам, где жили прокуроры" - немцы заранее составили списки на уничтожение

О мужестве прокурора Брестской области Прокофия Амилаева и его жены в годы Великой Отечественной войны и о том, как восстанавливают память о героях в программе "Это другое" рассказала старший помощник прокурора Брестской области Ирина Грачева.

22 июня 1941 года Брестская крепость и сам город оказались в центре боевых действий. В планах немецкого командования было захватить цитадель уже к полудню, но благодаря стойкости и мужеству советских солдат этот план не осуществился.

События 22 июня стали началом героической обороны, которая продолжалась почти месяц. Мы хорошо знаем о подвиге защитников Брестской крепости, о том, как наши солдаты, рискуя жизнью, пытались остановить немецко-фашистских захватчиков в июне 1941 года. Но что же происходило тогда в самом городе?

Задолго до начала войны немецкие спецслужбы активно вели разведку. В городе у них была разветвленная шпионская сеть, которая располагала детальными планами всех ключевых объектов и знала все адреса ключевых фигур Компартии. Именно поэтому в первые часы оккупации Бреста они начали расправляться с неугодными.

Война и мир | Трагедия первых дней войны: прокуроры Бреста Брестская крепость стала легендарным символом стойкости. Но мало кто знает, что в те же самые июньские дни 1941 года в самом Бресте разворачивалась не менее страшная и героическая драма. Немцы заранее составили списки на уничтожение. В первые часы оккупации начались облавы на советских прокуроров, судей и партийных работников. Те, кто должен был олицетворять закон и власть, оказались первыми в прицеле. В этом выпуске мы возвращаем имена тех, кто в июне 41-го предпочел смерть предательству и бегству. 13.06.2026 17:22

"Фашисты отправились по адресам, где жили наши коллеги, - рассказала старший помощник прокурора Брестской области Ирина Грачева. - И мы точно знаем, что произошло с некоторыми из них. Например, благодаря воспоминаниям жены Прокофья Амилаева, прокурора области, который служил здесь в 1941 году, мы узнали, что 22 июня 1941 года в дом Амилаева пришли немцы. Они арестовали прокурора области, так как были прекрасно осведомлены о его местонахождении".

"Спустя несколько дней, беспокоясь о судьбе супруга, его жена, Ксения Клюева, пришла к воротам городской тюрьмы и попросила узнать, что случилось с Прокофьем Амилаевым. Ей ответили, что если она не хочет оказаться там же, где он находится, то никогда больше никому не должна говорить, что он ее муж", - рассказала сотрудник прокуратуры.

Но женщина не потеряла мужество и не сдалась. Во время Великой Отечественной войны она втерлась в доверие к немцам, сменила документы и работала на железнодорожном вокзале, помогала партизанам, вскрывая почту и передавая важные сведения о передвижении грузов.

"После войны Ксения Клюева обратилась в прокуратуру Брестской области и рассказала историю про Прокофия Амилаева. Благодаря ей мы знаем, что произошло с ним 22 июня 1941 года. К сожалению, его история не была единственной. Никто из наших коллег из Бреста, Барановичей и Пинска, которые тогда были тремя областями, не покинул свой пост", - отметила старший помощник прокурора.

В первые дни Великой Отечественной войны на территории Бреста и Брестской крепости целью фашистов было не только занять эти земли, но и уничтожить всех, кто жил на них.

заведующая отделом ГУ "Мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой" Елена Грицук news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d5453980-f38b-45dc-80bb-a1fb252dca41/conversions/c04ab1db-ace9-46b4-bc3c-ad6da4995a80-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d5453980-f38b-45dc-80bb-a1fb252dca41/conversions/c04ab1db-ace9-46b4-bc3c-ad6da4995a80-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d5453980-f38b-45dc-80bb-a1fb252dca41/conversions/c04ab1db-ace9-46b4-bc3c-ad6da4995a80-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d5453980-f38b-45dc-80bb-a1fb252dca41/conversions/c04ab1db-ace9-46b4-bc3c-ad6da4995a80-xl-___webp_1920.webp 1920w

В первую очередь это касалось не столько местных жителей, сколько представителей советской власти, таких как прокуроры и судьи, которые подлежали ликвидации. "На улицах города уже в первые дни войны начались массовые расстрелы мирных граждан, - рассказала заведующая отделом ГУ "Мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой" Елена Грицук. - Об этом свидетельствуют документы, в частности, немецкие донесения за 24 июня 1941 года. В Брест-Литовске полиция службы порядка при поддержке отделения айнзацкоманды расстреляла 4435 человек, среди которых было 400 русских и белорусов. Здания НКВД были обысканы в поисках политических материалов".

"Что касается Амилаева, то у нас также есть интересные материалы. Один из них - выдержка из справки о прокурорских работниках и членах их семей Брестской областной прокуратуры. В этой справке содержится информация, предоставленная женой Амилаева Ксенией Клюевой. Она пишет, что когда немцы впервые обнаружили Амилаева в его квартире, он заявил, что пользуется правом экстерриториальности и является неприкосновенным. В первый раз немцы не забрали Амилаева с собой, но через несколько дней он был увезен из своей квартиры вторично. Нам неизвестна дальнейшая судьба этого человека".

Ксения Клюева, супруга Амилаева news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fcf8fcfc-0b60-46af-9c43-2d1ed1982e60/conversions/f416a8b4-2fdc-4cfd-a3e5-a70924eee4c3-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fcf8fcfc-0b60-46af-9c43-2d1ed1982e60/conversions/f416a8b4-2fdc-4cfd-a3e5-a70924eee4c3-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fcf8fcfc-0b60-46af-9c43-2d1ed1982e60/conversions/f416a8b4-2fdc-4cfd-a3e5-a70924eee4c3-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fcf8fcfc-0b60-46af-9c43-2d1ed1982e60/conversions/f416a8b4-2fdc-4cfd-a3e5-a70924eee4c3-xl-___webp_1920.webp 1920w

После того как Ксении Клюевой, супруге Амилаева, под страхом смерти запретили интересоваться судьбой мужа в тюрьме, где он содержался, стало ясно, что его больше нет в живых.

О прокуроре Брестской области в 1941 году известно не так много, но нам удалось записать интервью с его внучкой. Она рассказала о своем дедушке, основываясь на рассказах своей бабушки. Благодаря этому мы смогли воссоздать образ Прокофия Игнатьевича и почувствовать дух этой семьи.

внучка прокурора П. И. Амилаева Ксения Минина news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/877f31de-dc4c-4bdf-ba52-0e73cef376f8/conversions/33381a35-2fbc-44fb-9342-36b66bbc1a0a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/877f31de-dc4c-4bdf-ba52-0e73cef376f8/conversions/33381a35-2fbc-44fb-9342-36b66bbc1a0a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/877f31de-dc4c-4bdf-ba52-0e73cef376f8/conversions/33381a35-2fbc-44fb-9342-36b66bbc1a0a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/877f31de-dc4c-4bdf-ba52-0e73cef376f8/conversions/33381a35-2fbc-44fb-9342-36b66bbc1a0a-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Когда речь заходила о Великой Отечественной войне, бабушка не любила говорить на эту тему, - вспоминает внучка прокурора П. И. Амилаева Ксения Минина. - Бабушка старалась уберечь нашу детскую психику от тяжелых воспоминаний. О своем первом муже Прокофье Игнатьевиче она рассказывала очень мало. Это был ее первый супруг. Они жили в Саратовской области, у них была большая разница в возрасте. Он был прокурором нескольких областей, отличался преданностью службе и высокой дисциплиной. Ему нравилось служить. У него были проблемы со здоровьем, ему предлагали завершить карьеру или перейти на другую работу. Однако он решил подлечиться и продолжить службу".

Перед началом Великой Отечественной войны его перевели в Брест, супруги Амилаевы жили там вместе. Муж был назначен прокурором Брестской области.