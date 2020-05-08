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Отправить весточку ветерану можно в отделениях Белпочты
Отправить весточку ветерану и еще раз поблагодарить за семьдесят пять мирных лет сейчас можно в отделениях Белпочты. К памятной дате - Дню Великой Победы - на предприятии разработали тематическую коллекцию марок, конвертов и открыток. Часть из них создавали вместе с российскими коллегами. На почтовых предметах отразили памятные места страны, среди которых деревня Хатынь, Брестская крепость и другие.
Кстати, первые марки, которые напечатали на территории Беларуси, были посвящены пятидесятилетию Победы. На них изображение столичной площади Победы.
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