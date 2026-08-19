Отправленные в армию недобросовестные сельхозработники отрабатывают тактическую подготовку

В Беларуси военнообязанные из числа недобросовестных работников сельхозпредприятий, призванные в одно из соединений Сил специальных операций, отрабатывают тактическую подготовку на полигоне.

На занятиях они преодолели психологическую полосу, прошли обкатку боевыми машинами и отработали эвакуацию подразделений в район сосредоточения.

Военнослужащий Сил специальных операций:

"Военнослужащие чувствуют себя положительно, они настроены работать и выполнять задачи. Это дается им сложно, но нытья нет, все настроены по-боевому, потому что они понимают, что есть задачи, которые надо выполнить".

Следующий этап - отработка учебно-боевых задач на участках госграницы.