Отправной точкой акции "Дорогами славы" 23 июня станет мемориальный комплекс в Светлогорском районе

С 23 июня по 28 июля во всех регионах страны пройдет информационно-просветительская акция "Дорогами славы", посвященная 80-й годовщине наступательной операции "Багратион".

Масштабная акция охватит места основных боев легендарной освободительной операции. Участников ждут автопробеги, митинги-реквиемы у памятных мест, кинолектории с показом фильма "Время вернуться", концерты, реконструкции и молодежные площадки.

Хронология акции совпадает с хронологией освобождения территории Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Ее ключевыми точками станут шесть знаковых мест:

Первая точка - мемориальный комплекс у деревни Раковичи Светлогорского района, где находится памятный знак, посвященный операции "Багратион" и легендарному прорыву линии фронта, который осуществил 1-й Белорусский фронт под командованием Маршала Советского Союза и Маршала Польши Константина Рокоссовского. Завершится акция 28 июля в Бресте, ознаменовывая таким образом 80-летие освобождения всей территории Беларуси.



Кульминацией торжественных митингов и концертов будет торжественная передача точных копий штандартов 1-го, 2-го, 3-го Белорусских и 1-го Прибалтийского фронтов руководству соответствующих регионов.