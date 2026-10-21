Отпуск по уходу за ребенком и дополнительный выходной: как в Беларуси поддерживают отцов

21 октября в Беларуси отмечают День отца. Отпуск при рождении ребенка, сохранение рабочего места и дополнительный выходной в неделю - такие возможности предоставляет государство для того, чтобы папы могли успешно совмещать карьеру и заботу о семье.





Работающий отец может взять двухнедельный отпуск при рождении малыша. Воспользоваться им можно в течение первых шести месяцев после появления ребенка на свет. Также папа может оформить на себя отпуск по уходу за ребенком до достижения им 3 лет.

Юлия Бердникова, замминистра труда и социальной защиты Беларуси:

"В Беларуси отцы, воспитывающие детей, имеют право на дополнительные оплачиваемые выходные дни или сокращение рабочего времени. В первую очередь это касается многодетных отцов, воспитывающих троих и более детей в возрасте до 16 лет, либо ребенка-инвалида до 18 лет. Они могут воспользоваться одним свободным от работы днем в неделю. В качестве альтернативы, по согласованию с нанимателем, рабочий день может быть сокращен на один час. Важно подчеркнуть, что в обоих случаях за работником полностью сохраняется его средний заработок".

Дополнительный комплекс мер направлен на обеспечение занятости. За отцом сохраняется рабочее место на время отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. После возвращения к работе договор может быть продлен как минимум до достижения ребенком пятилетнего возраста.