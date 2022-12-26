Отпускные выплаты вырастут в Беларуси в 2023 году

На схему расчета выплат к ежегодному трудовому отпуску повлияло то, что в стране ввели еще один нерабочий день. Выплаты к отпускам в Беларуси увеличатся в следующем году, следует изпостановленияМинтруда. Об этом пишетSputnik.

"Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года", - говорится в постановлении. В частности, постановление уменьшает среднемесячное количество календарных дней с 29,7 до 29,6. Как пояснил председатель Гомельской областной коллегии адвокатов Алексей Артюхович газете, формулу расчета изменили потому, что в Беларуси 2 января стало нерабочим днем, и в целом количество таких дней выросло с 9 до 10. Именно поэтому, как пояснил эксперт, размер отпускных должны увеличить.

Также в 2023 годувырастетбазовая ставка. Эту величину устанавливает Совмин. На ее основании, с учетом коэффициентов и доплат, формируется зарплата бюджетников. С ноября 2022 года она составляла 212 белорусских рублей. В следующем году ее величина будет 228 рублей.