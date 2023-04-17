Отравляют тело и вызывают старение нашего мозга - о чем еще говорят морщины

Согласно новой теории, мимические морщины – это не просто эстетический дефект и признак течения времени. Оказывается, морщины отравляют тело и вызывают старение нашего тела и мозга. По ним можно узнать, как долго мы будем жить,сообщает1prof.byсо ссылкой на польское агентство PAP.

Что такое морщины?

Морщины – это не только результат потери кожей эластичности. Стареющие клетки изменяются и внутри, в них образуются неблагоприятные для организма химические вещества, выделяющиеся наружу и отравляющие весь наш организм и внутренние органы. Такова теория профессора Клаудии Кавадас из Центра нейробиологии и клеточной биологии Университета португальского города Коимбра.

"Когда ваша кожа стареет, вы должны быть бдительны, потому что тогда ваше тело стареет изнутри", - предостерегает профессор. Кожа - наш самый большой орган и ее роль заключается не только в том, чтобы создавать покров для нашего тела. Она также влияет на иммунитет организма, выработку витамина D, регуляцию температуры тела и водного баланса. Поэтому любые нарушения, возникающие в ней, могут нарушить функции организма.

Чем опасны морщины?

С возрастом изменения в клетках кожи очень велики. При этом ослабевают их внутренние механизмы восстановления и устранения дефектных клеток. Это можно сравнить с развитием онкологии: раковые клетки вначале уничтожаются, но со временем им удается выйти из-под контроля и начать быстро размножаться, нарушая работу всего организма и приводя к смерти больного.Морщины выделяют целый коктейль вредных веществ, в основном ферменты, разрушающие белки и повреждающие соседние клетки и соединительную ткань. Они способствуют развитию старческих болезней, таких как рак, чаще всего возникающий после 60 лет, а также катаракта, атеросклероз, диабет, артрит и слабоумие.

Почему стареет кожа?

Профессор Клаудия Кавадас отмечает, что старение клеток кожи лица ускоряется из-за чрезмерного солнечного излучения, особенно ультрафиолетового. Слишком частое загорание грозит как раком кожи, в том числе опаснейшей меланомой, так и ускоренным старением кожи и образованием морщин. "Кожа имеет тенденцию стареть больше в областях, которые больше подвергались воздействию солнца", - отмечает она.

Что показывает наша кожа?

Кожа - это показатель нашего здоровья. Ее внешний вид показывает здоровье человека, чем больше морщин, тем более неблагоприятные изменения можно заподозрить и внутри организма.

В одном из исследований оценивался внешний вид людей на фотографии 1970-х годов, затем в 2000 году проверялось, сколько из них еще живы. Оказалось, что состояние кожи лица является хорошим показателем того, как долго человек проживет в следующие 12 лет.