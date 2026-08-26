Отражение атак и прикрытие с воздуха: в Беларуси стартовали учения ВВС и войск ПВО

Еще 10 минут назад на поле была абсолютная тишина, но вот появилась военная техника. Комплекс С-400 развернул свою мощь, свою силу, сейчас где-то начинается бой. Что такое вообще учения военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны? Сейчас идет имитация воздушного боя. Т. е. где-то военные понимают, что начинается вторжение в нашу страну с воздуха.

Комплекс С-400 мониторит пространство воздушное и ждет, что в ближайшее время где-то в небе появятся самолеты. Это могут быть истребители, дроны, другие воздушные суда. Что именно прилетит, неизвестно.

Благодаря антенне можно сказать откуда военные ждут нападения, как развернута антенна, с той стороны понимаем, что будет атака. Задача для войск противовоздушной обороны - уничтожить противника в воздухе, а задача военно-воздушных сил - уничтожить систему ПВО. Такой вот бой, такая война и называется учение, потом будет разбор, будут узнавать, какие сильные и слабые стороны у противоборствующих сторон.

Егор Ильченко, замкомандира дивизиона 15-й отдельной зенитной ракетной бригады ВВС и войск ПВО ВС Беларуси: "Заняв назначенные районы, войска противовоздушной обороны отрабатывают как засадные действия против условной авиации противника, так и противодействие диверсионно-разведывательным группам и противодействие беспилотной авиации условного противника".

По окончанию этих маневров зенитчики отправляются в Россию на территорию Ашулук, где они отработают подобный водный, но уже с боевой стрельбой.