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Отражение нападения условного врага разыграли военные на полигоне Гожский под Гродно
На Гожском полигоне под Гродно военные разыграли отражение нападения условного врага. Тактическое учение с боевой стрельбой прошло с участием военнослужащих танкового батальона отдельной механизированной бригады Западного оперативного командования. В тренировке задействовали около 60 единиц техники и более 150 солдат.
Александр Лавренов, командир 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады Вооруженныз Сил Беларуси:
На данном этапе проводится розыгрыш боевых действий с выполнением боевых стрельб. Противник при наступлении проник в глубину обороны - был остановлен по рубежу. И отдельному танковому батальону усиленному мотострелковой ротой, инженерными подразделениями была поставлена задача провести атаку в направлении и завершить разгром противника, восстановить положение по госгранице. Батальон показывает уверенные слаженные действия, цели достигнуты, задачи выполнены.Тем временем в северо-восточной части страны на полигоне Лосвидо в рамках боевого слаживания подразделений стрельбы провели взводы Витебской 103-й бригады. Особое внимание уделялось тактике действий и управлению огнем. По окончании занятий десантники продемонстрировали отличные результаты.
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