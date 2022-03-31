Отражение нападения условного врага разыграли военные на полигоне Гожский под Гродно

На данном этапе проводится розыгрыш боевых действий с выполнением боевых стрельб. Противник при наступлении проник в глубину обороны - был остановлен по рубежу. И отдельному танковому батальону усиленному мотострелковой ротой, инженерными подразделениями была поставлена задача провести атаку в направлении и завершить разгром противника, восстановить положение по госгранице. Батальон показывает уверенные слаженные действия, цели достигнуты, задачи выполнены.

На Гожском полигоне под Гродно военные разыграли отражение нападения условного врага. Тактическое учение с боевой стрельбой прошло с участием военнослужащих танкового батальона отдельной механизированной бригады Западного оперативного командования. В тренировке задействовали около 60 единиц техники и более 150 солдат.Тем временем в северо-восточной части страны на полигоне Лосвидо в рамках боевого слаживания подразделений стрельбы провели взводы Витебской 103-й бригады. Особое внимание уделялось тактике действий и управлению огнем. По окончании занятий десантники продемонстрировали отличные результаты.