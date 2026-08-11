Отряд погранконтроля "Минск" отмечает 81-летие

Сотрудники отряда погранконтроля "Минск" отмечают профессиональный праздник - 81 год они стоят на страже воздушных рубежей.

Нелегальные путешественники не упускают возможности воспользоваться маршрутом через Беларусь. С начала 2026 года через Минский национальный аэропорт собирались пересечь границу по поддельным документам 7 человек. Пассажиры могут попытаться воспользоваться и чужими документами. Например, родственников или друзей, на которых они считают себя похожими.

"У нас есть автоматизированная система распознавания лиц, которая помогает контролеру в случае чего выявить нарушителя. Основная проблема, наверное, - это неосведомленность лиц, пересекающих границу, о нормах законодательства, которые необходимо соблюдать, потому что очень многие говорят, мол, нам этого не сказали, нас не предупредили, мы не знали", - рассказал начальник отделения погранконтроля отдела пограничного контроля "Минск" Даниил Кизюкевич.

Как белорусские пограничники выявляют в толпе нарушителей еще до проверки документов и на какие ухищрения идут недобросовестные пассажиры для отвлечения внимания контролеров, расскажем в "Панораме" на "Беларусь 1".