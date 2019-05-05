Отряд братьев Бельских. История спасенных и уцелевших

Детство в огне. Когда из первых воспоминаний - концлагерь и смерть тысяч людей. Когда вместо игры в куклы и солдатики - желание согреться и поесть. Когда перед глазами не пейзаж родной земли, а солдат с автоматом. Спасенные от смерти, страх на всю оставшуюся жизнь.Война в Беларуси, как ни в одной другой стране, оставила черный след - забрала жизнь каждого третьего. Кого-то заживо сожгли в огне, кто-то погиб в концлагерях и гетто. Но в миллионной статистике жертв есть и другая история. История спасенных и уцелевших. Их в прямом смысле слова вырывали у смерти.



Единственный в своем роде партизанский отряд братьев Бельских насчитывал более тысячи человек, исключительно евреев. Почти все бежали или их выводили из гетто. В отряде были и дети, и старики. Спасали всех. И с небольшими по военным меркам потерями отряд дожил до освобождения Беларуси. О лесном Иерусалиме - Елена Бормотова.



Лесная свадьба. Женится один из братьев Бельских - Асаэль. Реальная история, которую не упустил и Голливуд. Асаэль - единственный из четверых братьев, кто не дожил до Победы. Он погиб, освобождая Европу. Похоронен в польском Мальборке. Жена Хая на тот момент ждала ребенка. Дочь родилась после гибели отца.







В честь мужа Хая называет дочь Асаэлой. Сегодня она живет в Израиле. В июле планирует приехать в Беларусь и прийти туда, где познакомились ее родители - Налибокскую пущу. Самый большой лесной массив страны. Здесь дислоцировался отряд братьев Бельских. План лагеря, который сегодня на информационном щите, по памяти рисовала Хая Бельская.





ЛеснойИерусалим

Еще во время войны местные жители лагерь Бельских называли лесным Иерусалимом. Сейчас эту часть Налибокской пущи называют просто Бельские. Территория лагеря в длину составляла примерно километр. Это была центральная улица, вдоль нее строились землянки в два ряда. Сначала их возводили примерно на человек 40, а затем, когда уже у каждого участника отряда была крыша над головой, стали отделяться и строить так называемые семейные землянки.

Сегодня в Беларуси живет лишь один участник отряда. Ему за 80. Шестилетним мальчиком Евгений Андрейчик попал к Бельским вместе с мамой и старшей сестрой. До этого был побег из Минского гетто. И из гетто в Мире. Освальд Руфайзен - 20-летний еврейский юноша, отлично владевший немецким языком. Он выдавал себя за выходца из польско-немецкой семьи. Устроился в полицию переводчиком, поэтому прекрасно знал о всех готовящихся карательных акциях. Спас несколько сотен человек. После войны был священником. Стал прототипом главного героя романа-бестселлера Людмилы Улицкой "Даниэль Штайн, переводчик". Именно он и спас семью Евгения Андрейчика из гетто в Мире и привез на хутор к родственникам. Затем все трое попали в отряд Зорина, а спустя неделю их привели в лес обетованный - к Бельским.

Отряд Бельских: свои мастерские, школа, детский сад, госпитали и зарплата участникам

Отряд Бельских единственный в своем роде для всей оккупированной Европы. По количеству личного состава, где все без исключения (от командиров до рабочих) евреи, не было ни в одной стране. Здесь было две группы - боевая и семейная. Причем вторая по количеству в несколько раз превышала первую.

Свои мастерские, школа, детский сад, два госпиталя. Участники получали зарплату. Также уникальный случай. Списки личного состава сегодня в фондах Национального архива. Напротив каждой фамилии - цифры. Это и есть оклад. Один из самых высоких у бухгалтера - 750 рублей. Причем командиры других отрядов обращались к Бельским, чтобы те направили к ним специалиста - будь то оружейник, стоматолог или сапожник.

Отряд разрастался за счет евреев, которых удавалось вывезти из гетто, или тех, кто бежал самостоятельно. Это Лида, Мир, Новогрудок, Барановичи, приходили даже польские евреи. Во многих деревнях были связные. Они помогали людям попасть в отряд.

В сентябре 1942 отряд Бельскихпроводит первую боевую операцию

Свой отряд Бельские создают в конце мая - начале июня 1942 года. По сути, эта была семейная группа людей, около 20 человек. Но спустя всего пару месяцев количество достигает 80 бойцов. В сентябре 1942 года они проводят свою первую боевую операцию. У Бельских появляется 2 ручных автомата, 3 винтовки и несколько тонн патронов.

Значительно увеличился личный состав после побега из Новогрудского гетто. Когда узники по ночам на протяжении четырех месяцев рыли тоннель чем могли. Землю прятали на чердаке и за деревянной обшивкой стен. На момент побега здесь оставалось около 250 человек. Среди них семья Кушнер. Зейдель и трое его детей. Сын Хоня и две дочери - Лея и Рая - бабушка Джареда Кушнера, зятя президента Америки. Известно, что выбрались не все. Погибли 68 человек, в том числе и сын Кушнера. Судьбы 30 неизвестны. Практически все, кому удалось бежать, были в отряде у Бельских.

Сегодня в мире живут тысячи детей и внуков евреев, спасенных Бельскими

Из документов, которые сегодня хранятся в архиве, можно увидеть, что Бельские меняли имена. Тувья сам составлял списки. И себя он называет Анатолием, брата Зуся - Александром. Здесь же отчеты о боевых операциях - пущенные под откос поезда, нападения на автомашины, акты диверсионной деятельности. Интересный факт: за голову Тувьи немцы обещали приличное вознаграждение.

Чтобы получить сведения об отряде Бельских, нацисты подготовили группу диверсантов из евреев, чтобы внедрить их в лагерь и совершить теракт в отношении командного состава, но операция провалилась. Немцы все же прорвались в отряд. Отступающие. Уже после освобождения Новогрудка. От беспорядочной и бесприцельной стрельбы погибли 7 человек. Их похоронили в тот же день.