Отряд спецназначения "Шторм" продемонстрировал свою готовность к боевым задачам

Мы создали эти подразделения буквально в начале мая. И уже сейчас они боеспособныи выполняют боевые задачи. Отряды укомплектованы контрактниками, которые прошли службу в органах внутренних дел, подразделениях внутренних войск не менее 3-5 лет. С такими подразделениями специального назначения и такими бойцами мы мир и порядок в нашей стране обеспечим. А наши трижды несчастные оппозиционеры, которые находятся за границей и угрожают каким-либо вторжением, еще чем-то на территории Республики Беларусь, пусть они видят и боятся.

Николай Карпенков, замминистра внутренних дел - командующий внутренними войсками Беларуси