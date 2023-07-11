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Отряд спецназначения "Шторм" продемонстрировал свою готовность к боевым задачам
Штурм захваченного здания показали в Бресте. Отряд спецназначения "Шторм" продемонстрировал свою готовность к боевым задачам. Показательное выступление прошло в в/ч 5526. За считанные секунды военные обезвредили условного противника и отработали другие действия во время спецопераций: захват преступника в легковой машине и элементы тактической медицины. Создавать новые подразделения спецназначения начали с целью усилить оперативность реагирования на возможные вызовы и угрозы. Сейчас в Беларуси три таких отряда: они несут службу в приграничье и осуществляют силовое прикрытие оперативного состава.
Мы создали эти подразделения буквально в начале мая. И уже сейчас они боеспособныи выполняют боевые задачи. Отряды укомплектованы контрактниками, которые прошли службу в органах внутренних дел, подразделениях внутренних войск не менее 3-5 лет. С такими подразделениями специального назначения и такими бойцами мы мир и порядок в нашей стране обеспечим. А наши трижды несчастные оппозиционеры, которые находятся за границей и угрожают каким-либо вторжением, еще чем-то на территории Республики Беларусь, пусть они видят и боятся.
Бойцы показали образцы техники, вооружения и снаряжения. Среди них современные гранатометы, БТР и противотанковые управляемые ракеты.
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