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Отряд спецназначения "ЗУБР" МЧС отмечает 30-летие
Вы первыми приходите на помощь людям! Президент поздравил отряд спецназначения "ЗУБР" МЧС с 30-летием.
Проявленные высокий профессионализм, личное мужество и смелость в ликвидации техногенных аварий и последствий стихийных бедствий как в Беларуси, так и за рубежом создали имидж отряда, способного оперативно и качественно решать задачи любой сложности, порой в условиях повышенного риска. Убежден, что, являясь неотъемлемой частью структур Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ и Корпуса сил СНГ, подразделения отряда продолжат укреплять традиции международной взаимопомощи в преодолении чрезвычайных ситуаций
На территории России проходят учения Корпуса сил СНГ
Свои лучшие качества, смелость и профессионализм бойцы отряда спецназначения в эти дни показывают на учениях Корпуса сил СНГ в подмосковном Ногинске. Поисково-спасательные отряды чрезвычайных ведомств Беларуси, России, Казахстана и Узбекистана отрабатывают приемы в случае крупной чрезвычайной ситуации. Здесь же, на базе Ногинского центра МЧС России, спасатели трех стран учатся работать в связке, в одном боевом лагере, с одним центром координации.
Например, наша поисковая команда отряда спецназначения "ЗУБР" со служебными собаками в зоне условной чрезвычайной ситуации выполняла задачи по поиску и деблокировке пострадавших из-под завалов. Белорусские специалисты во время этого приема задействовали в том числе альпинистское снаряжение и оборудование для работы с высоты.
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