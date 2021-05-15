Отряд спецназначения "ЗУБР" МЧС отмечает 30-летие

Вы первыми приходите на помощь людям! Президент поздравил отряд спецназначения "ЗУБР" МЧС с 30-летием.



Проявленные высокий профессионализм, личное мужество и смелость в ликвидации техногенных аварий и последствий стихийных бедствий как в Беларуси, так и за рубежом создали имидж отряда, способного оперативно и качественно решать задачи любой сложности, порой в условиях повышенного риска. Убежден, что, являясь неотъемлемой частью структур Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ и Корпуса сил СНГ, подразделения отряда продолжат укреплять традиции международной взаимопомощи в преодолении чрезвычайных ситуаций