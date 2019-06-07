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Отряды БРСМ Московского района столицы открыли третий трудовой семестр

Отряды БРСМ Московского района столицы открыли третий трудовой семестр

Студенты стремятся провести каникулы с пользой. Отряды БРСМ Московского района столицы открыли третий трудовой семестр. В церемонии вручения трудовых путевок приняли участие более ста бойцов и командиров студотрядов. Юношей и девушек распределили в организации Минска и Минской области. Рабочие вакации продолжатся до первого сентября.

В этом году зарегистрироваться в студотряд можно в режиме онлайн. В Московском районе на участие в трудовом семестре заявки подали свыше четырехсот человек.

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