Студенты стремятся провести каникулы с пользой. Отряды БРСМ Московского района столицы открыли третий трудовой семестр. В церемонии вручения трудовых путевок приняли участие более ста бойцов и командиров студотрядов. Юношей и девушек распределили в организации Минска и Минской области. Рабочие вакации продолжатся до первого сентября.



В этом году зарегистрироваться в студотряд можно в режиме онлайн. В Московском районе на участие в трудовом семестре заявки подали свыше четырехсот человек.