"Отряды гражданской самообороны Беларуси" могут быть признаны террористической организацией

В Генпрокуратуру представлены доказательства, подтверждающие обстоятельства, достаточные для признания организации террористической. Цель ее деятельности - объединение радикально настроенных граждан для участия в мероприятиях по насильственной смене государственной власти и терактах в Беларуси. Для вербовки и связи со сторонниками, а также совместного совершения преступлений были созданы Telegram-чаты и каналы. В них подписчиков обучали правилам сбора самодельных взрывных устройств и тактике силового противодействия правоохранителям.

Анжелика Курчак, официальный представитель Генеральной прокуратуры Беларуси