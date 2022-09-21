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Оценить работу сферы здравоохранения белорусам предлагает Генпрокуратура
В Генпрокуратуре Беларусипродолжается тематическая горячая линия. Главное надзорное ведомство по поручению Президента проверяет систему здравоохранения и ждет от жителей страны отзывы о работе сферы оказания медуслуг.
Дмитрий Брылев, замначальника управления Генпрокуратуры Беларуси:
Гражданам предоставлена возможность сообщить о нарушениях при оказании медицинских услуг и иных недостатках в сфере здравоохранения. Напоминаем, что горячая линия Генеральной прокуратуры работает до 30 сентября. Звонки принимаются только по вторникам и четвергам с 10 до 12 часов.
Горячая линия по вопросам оказания медуслуг в учреждениях здравоохранения: (8-017) 215-83-99
В ведомстве отметили: информацию собирают о работе медучреждений всех уровней (от фельдшерско-акушерских пунктов в сельской местности до больниц и республиканских научно-практических центров). По итогам проверки оценят качество и своевременность оказания медуслуг, импортозамещение, а также соблюдение законности при закупке лекарств и медтехники их целевое и эффективное использование.
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