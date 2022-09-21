Оценить работу сферы здравоохранения белорусам предлагает Генпрокуратура

В Генпрокуратуре Беларусипродолжается тематическая горячая линия. Главное надзорное ведомство по поручению Президента проверяет систему здравоохранения и ждет от жителей страны отзывы о работе сферы оказания медуслуг.



Дмитрий Брылев, замначальника управления Генпрокуратуры Беларуси:

Гражданам предоставлена возможность сообщить о нарушениях при оказании медицинских услуг и иных недостатках в сфере здравоохранения. Напоминаем, что горячая линия Генеральной прокуратуры работает до 30 сентября. Звонки принимаются только по вторникам и четвергам с 10 до 12 часов.

