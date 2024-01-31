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"Оценка ежедневного ратного труда белорусской армии". Министр обороны Беларуси награжден орденом от президента Кубы

"Оценка ежедневного ратного труда белорусской армии". Министр обороны Беларуси награжден орденом от президента Кубы

Министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Виктор Хренин награжден орденом "Плайя Хирон", утвержденным президентом Кубы. Глава военного ведомства заметил, что орден - это оценка ежедневного ратного труда всех военнослужащих белорусской армии, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Министерство обороны.

Как уточнили в Минобороны, орден вручается гражданам Кубы и иностранным гражданам, главам государств и правительств за выдающиеся отличия в борьбе против империализма и реакционных сил, за ценный вклад в строительство вооруженных сил и высокие достижения во имя мира и прогресса человечества.

"Убежден, что в первую очередь это оценка ежедневного ратного труда всех военнослужащих белорусской армии. Я осознаю тот высочайший уровень ответственности, который возложила на меня эта награда. Хочу заверить, что мы приложим все свои силы для обеспечения мира и безопасности", - подчеркнул Виктор Хренин.

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