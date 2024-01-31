"Оценка ежедневного ратного труда белорусской армии". Министр обороны Беларуси награжден орденом от президента Кубы

Министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Виктор Хренин награжден орденом "Плайя Хирон", утвержденным президентом Кубы. Глава военного ведомства заметил, что орден - это оценка ежедневного ратного труда всех военнослужащих белорусской армии, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Министерство обороны.

Как уточнили в Минобороны, орден вручается гражданам Кубы и иностранным гражданам, главам государств и правительств за выдающиеся отличия в борьбе против империализма и реакционных сил, за ценный вклад в строительство вооруженных сил и высокие достижения во имя мира и прогресса человечества.