Отстоять историческую правду - Беларусь будет верна памяти Великой Победы

Андрей Лесик, глава харьковской городской организации "Оппозиционная платформа за жизнь":

Прежде всего стирается история. Нам навязывают не День Победы, как всегда у нас было и будет, а День памяти и примирения. Зачем? Если мы воспитаны в том обществе, когда мы уважаем ветеранов Великой Отечественной войны, если мы наследники Великой Победы? Стирают историю и воспитывают целое поколение, которое бы к этому наплевательски относилось. Для чего это делается? У нации, у которой нет прошлого, нет будущего. Как в 40-х рядом с бандеровцами стояли бел-чырвоно-белые коллаборационисты, так и сейчас плечом к плечу несут идеи национального превосходства. На марше в честь годовщины создания дивизии СС "Галичина" в Киеве тут как тут по соседству с зигующими нацистами змагары с символикой белорусских коллаборационистов.

