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Отстоять историческую правду - Беларусь будет верна памяти Великой Победы
Беларусь будет верна памяти Великой Победы. Сегодня именно мы должны отстоять историческую правду и не дать ее выкрасить в цвета коллаборационистов. Ведь любить Родину, помнить о своих корнях - это не по проспектам бегать и потакать мятежным активистам.
Пока одни освобождали Беларусь, чтобы фашизм больше не пришел на эту землю, другие - поклонники радикальных идей - "ряженые партизаны" продолжают даже в мирное время толкать страну к деструктиву, который может вылиться, как показывают уроки истории, во что-то более чудовищное.
Чем чревато заигрывание с нацизмом, как героизируют нацистских преступников? Рассказывает Екатерина Тихомирова.
"Отними у народа историю и через поколение он превратится в толпу, а еще через поколение им можно управлять, как стадом"… Мог ли кто-то из тех, кто на себе испытал истязания от рук фашистских изуверов, тех, кто сошелся в смертельной схватке против человеконенавистнического режима 3-го рейха, подумать, что десятки лет спустя среди их потомков найдутся те, кто будет верен практикам доктора Геббельса? Тех, кто предаст подвиг единого народа как в трагические 40-е и предатели-пособники Гитлера?
Страшная эпидемия распространяется по миру. И речь не о коронавирусе, а о фашизме, который поднял голову.
Кто бы мог подумать, что на улицах города-героя Одессы через 75 лет после Победы жители снова услышат "Ахтунг".
В учебниках Украины больше нет Великой Отечественной, теперь это Вторая мировая. Казалось бы, только название, но радикалы устраивают настоящую войну и празднованию Дня Победы.
Эпидемия нацизма
В 2016 новое поколение бандеровцев напало на участников шествия. Пострадала герой Великой Отечественной войны, участник освобождения Беларуси, 91-летняя Любовь Печко.
Андрей Лесик, глава харьковской городской организации "Оппозиционная платформа за жизнь":
Прежде всего стирается история. Нам навязывают не День Победы, как всегда у нас было и будет, а День памяти и примирения. Зачем? Если мы воспитаны в том обществе, когда мы уважаем ветеранов Великой Отечественной войны, если мы наследники Великой Победы? Стирают историю и воспитывают целое поколение, которое бы к этому наплевательски относилось. Для чего это делается? У нации, у которой нет прошлого, нет будущего.Как в 40-х рядом с бандеровцами стояли бел-чырвоно-белые коллаборационисты, так и сейчас плечом к плечу несут идеи национального превосходства. На марше в честь годовщины создания дивизии СС "Галичина" в Киеве тут как тут по соседству с зигующими нацистами змагары с символикой белорусских коллаборационистов.
Германия была униженная - оскорбленная, обвешенная контрибуциями. И пришел такой Гитлер. Вы посмотрите, как он (куда завел, это другой вопрос), как он поднял дух нации… Вот нам нужны такие лидеры, чтоб наш народ поднялся и захотел свободы.
Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
У нас был такой стереотип, что такие понятия, как экстремизм и нацизм - это про кого угодно, но не про Беларусь… И что нам с этим делать.
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