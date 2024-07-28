Отстоять - равно отмучиться. За последнее время Польша и Прибалтика ввели столько запретов на границе, что можно запутаться

Поляки, литовцы, латыши, немцы - все успели оценить вкус белорусской молочки или мясных деликатесов. Не зря в соцсетях то и дело появляются новые ролики, где гости искренне удивляются количеству товарных позиций на прилавках и само собой ценам. А это в свою очередь ой как раздражает власти соседних стран.

Варшава, Вильнюс, Рига и Таллин уже со счету сбились, закрывая пункты пропуска и вводя все новые запреты на границах. Не стоит призывать их к благоразумию - там давно уже плевать хотели на людей, которые страдают от таких варварских действий.



Проезд для авто на белорусских номерах закрыла Прибалтика. По-прежнему напряженно на белорусско-польских рубежах. Западные соседи неритмично пропускают автомобили.

Образовались огромные очереди. Люди ждут сутками - это уже своего рода испытание на выносливость. При этом международный автодорожный пункт пропуска "Брест" остается единственным, через который из Беларуси можно попасть в ЕС на авто с белорусскими номерами.