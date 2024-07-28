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Отстоять - равно отмучиться. За последнее время Польша и Прибалтика ввели столько запретов на границе, что можно запутаться
Поляки, литовцы, латыши, немцы - все успели оценить вкус белорусской молочки или мясных деликатесов. Не зря в соцсетях то и дело появляются новые ролики, где гости искренне удивляются количеству товарных позиций на прилавках и само собой ценам. А это в свою очередь ой как раздражает власти соседних стран.
Варшава, Вильнюс, Рига и Таллин уже со счету сбились, закрывая пункты пропуска и вводя все новые запреты на границах. Не стоит призывать их к благоразумию - там давно уже плевать хотели на людей, которые страдают от таких варварских действий.
Проезд для авто на белорусских номерах закрыла Прибалтика. По-прежнему напряженно на белорусско-польских рубежах. Западные соседи неритмично пропускают автомобили.
Образовались огромные очереди. Люди ждут сутками - это уже своего рода испытание на выносливость. При этом международный автодорожный пункт пропуска "Брест" остается единственным, через который из Беларуси можно попасть в ЕС на авто с белорусскими номерами.
Корреспондент Анастасия Бенедисюк съездила на границу и лично убедилась в сложности ситуации. Подробности в видео.
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