Отстранение остается в силе: хронология событий в деле БТФ и ITF

В феврале текущего года Спортивный арбитражный суд (CAS) подтвердил решение Международной теннисной федерации (ITF) от 06.05.2022 о приостановке членства Белорусской теннисной федерации (БТФ) в организации. Таким образом, апелляция, поданная нашей стороной 20 месяцев назад, оказалась отклоненной. Обо всех предшествовавших этому вердикту ключевых событиях в отношениях БТФ и ITF на пресс-конференции рассказал председатель Белорусской теннисной федерации Сергей Рутенко, пишет БЕЛТА.

Членство нашей федерации в международной было приостановлено ровно два года назад, но трения между ITF и БТФ начались еще раньше - во второй половине 2020 года. Тогда ITF запретила организовывать юниорские и профессиональные турниры на территории Беларуси, обосновывая это тем, что обстановка в нашей стране "небезопасна для иностранных участников". Информация об этом зиждилась на отчете независимых консультантов по безопасности, который, по словам Сергея Рутенко, оказался обычным материалом, взятым в интернете.

"Возможность проведения турниров в своей стране очень важна для роста уровня местных теннисистов, которые собираются переходить во взрослый спорт. На Генеральной конференции ITF 2021 года я лично задавал этот вопрос президенту организации Дэвиду Хаггерти. Я заверял его в том, что мы организуем такой уровень безопасности спортсменов, которого еще не было. После конференции я отправлял ему и всем членам правления письма с приглашением посетить Беларусь и на месте убедиться, насколько здесь безопасно. Мы ведь до этого проводили множество соревнований под эгидой ITF, на самом высшем уровне был организован финал Кубка федераций 2017 года. Но все наши предложения были отклонены".

По жребию в 2022 году наша страна должна была принимать матчи Кубка Дэвиса "Беларусь - Мексика" и Кубка Билли Джин Кинг "Беларусь - Бельгия", однако ITF отказала в их проведении на нашей территории. В качестве альтернативы белорусская федерация могла организовать матчи на нейтральной площадке или отдать право на проведение соперникам. Так, мексиканская федерация получила мужской матч, который в итоге не состоялся. По прибытии в Мексику рефери сообщили белорусской делегации о решении не проводить встречу, после чего нашей команде было присуждено техническое поражение. Матч женской сборной против Бельгии должен был состояться в Анталии, но также сыгран не был.

"Перед выездом мужской команды в Мексику мы специально связались с ITF и уточнили, состоится ли матч. Нас убедили, что он будет. Но организаторы просто дожидались, когда на место прилетит последний белорусский теннисист. Через полчаса после его прибытия в гостиницу была собрана пресс-конференция, где члены ITF объявили об отмене матча. Вот такое хамское поведение в отношении наших спортсменов".

После начала боевых действий в Украине ITF посчитала, что присутствие белорусской и российской федераций в ее составе наносит серьезный ущерб статусу тенниса как мирового вида спорта. 1 марта 2022 года Совет директоров ITF, ссылаясь на рекомендации Международного олимпийского комитета, приостановил членство БТФ в организации, запретил нашей стране участвовать во всех официальных соревнованиях под своей эгидой и проводить международные турниры, а также исключил Беларусь из всех образовательных проектов и программ поддержки спортсменов. 6 мая на внеочередной конференции ITF в Испании решение было ратифицировано. Делегатам из Беларуси, России и Украины было предоставлено по три минуты для выступления.

"В итоге украинский представитель выступал 15 минут, российский - около 10, а меня перебили через две с половиной. Мы заранее заготовили текст, собираясь обсуждать именно факты. В ходе выступления я затронул тему, что такое решение ITF открывает ящик Пандоры для других стран. К сожалению, на нашей планете всегда происходили боевые действия, и это решение дает право странам-участникам после любого конфликта требовать подобное. Также я поднял вопрос, почему в свое время не привлекались к ответственности США и члены НАТО, когда они без санкций Совбеза ООН проводили боевые действия в Югославии, Сирии и так далее. После этого мой микрофон был отключен. В следующий раз его включили для ответа на вопрос, осуждаем ли мы действия своего правительства в связи с конфликтом в Украине. Я отказался комментировать, сославшись на то, что конференция проходит в спортивной организации, а я не собирался обсуждать политические действия. Впоследствии эти слова приводились как доказательство, что наша федерация выступает в поддержку боевых действий. Но следуя такой своеобразной логике можно утверждать, что ITF способствует войне Палестины и Израиля или интервенциям США в другие страны, ведь никто из нас не слышал с их стороны слов осуждения данных конфликтов".

26 мая 2022 года Белорусская теннисная федерация подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) с требованием полного восстановления прав БТФ, а также допуска к мероприятиям под эгидой ITF с использованием национальной символики. Кроме того, в качестве временных мер наша федерация предлагала разрешить юношеским командам до 14 и 16 лет участвовать в летних кубках Европы, чтобы иметь шанс отобраться на командный чемпионат мира, а сборным до 12 и 18 лет проводить турниры на родине. Предложение было отклонено. Как утверждает Сергей Рутенко, ITF делала все возможное, чтобы оттянуть дату слушаний. Информация на все запросы БТФ была предоставлена только в конце октября, а не в начале июля, как оговаривалось изначально. В итоге только практически через год после подачи апелляции - 17 апреля 2023 года - состоялась дата слушания в режиме онлайн.

"В тот день мы прямо уличили во лжи господина Хаггерти. На заседании Совета директоров он ссылался на решения FIFA и UEFA, где нашу футбольную федерацию якобы отстранили от международных турниров. Но это не соответствует действительности, ведь наши футбольные сборные и клубы не просто выступают, но еще и со своим флагом и гимном. Единственное ограничение - необходимость проводить матчи на нейтральной площадке. Также он говорил, что большинство представителей мирового теннисного сообщества в письменном виде требовали отстранения нашей страны от членства, но смог предоставить лишь несколько писем с размытым содержанием. Кроме того, он утверждал, будто у него был разговор по поводу нашего немедленного отстранения с президентом Федерации тенниса Казахстана Булатом Утемуратовым, что тоже оказалось обманом. У нас тесные связи с этой федерацией. Видимо, Хаггерти об этом не знал. Более того, Булат даже предлагал провести у себя то количество турниров, которые ушли из календаря в Беларуси и России, был готов взять на себя все расходы. Как член Совета директоров ITF он всячески работал на развитие тенниса, но ему в этом отказали. А ведь наши дети могли принимать там участие и не терять игровую практику".

9 февраля 2024 года после многократных переносов сроков принятия решения Спортивный арбитражный суд (CAS) оставил в силе решение ITF и отклонил апелляцию Белорусской теннисной федерации. CAS признал, что решение ITF является дисциплинарным, в связи с чем данное дело было рассмотрено CAS без затрат. Сумму, предварительно внесенную БТФ в качестве покрытия расходов (21 тыс. швейцарских франков), CAS должна вернуть БТФ. Тем не менее наша федерация обязана возместить ITF сумму в размере 10 тыс. долларов на покрытие судебных издержек и других расходов, понесенных в ходе арбитражного разбирательства.

"Такой вердикт противоречит юридической практике. Признав, что ITF приняла дисциплинарное решение, CAS должен был добиться от ITF проведения надлежащей дисциплинарной процедуры, то есть предоставить нам возможность защиты и право быть выслушанными. Вместо этого CAS решил применить принцип арбитражного самоограничения, что подразумевает возможность данной инстанции не исследовать все аспекты дела - иными словами, CAS признал важность защиты независимости и автономии ITF в отношении управления своим видом спорта. То есть они просто сказали, что вся ответственность ложится на плечи ITF, а мы не будем ничего решать. Цифра ущерба, нанесенного нам за два года, уже приближается к миллиону евро. Эта сумма складывается из увеличенных расходов на поездки. Дома мы проводить турниры не можем, близлежащие страны тоже запретили нам участвовать, поэтому ребята вынуждены ездить далеко. Когда мы попросили ITF рассмотреть вариант с возмещением - тоже услышали в ответ тишину".

По словам Сергея Рутенко, многие люди ошибаются, когда считают, что белорусский теннис не сильно пострадал от ограничений, мол, те же Соболенко и Азаренко продолжают играть. ITF тоже уверяет, что их решение наносит вред только белорусской федерации, но не спортсменам, которые все еще участвуют в индивидуальных соревнованиях. Глава БТФ подчеркивает, что ITF организует не все теннисные турниры, а только командные и юниорские, плюс олимпийский. Все остальные проводят Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA). ATP и WTA, к слову, сразу же заявили об абсурдности и политической предвзятости решения ITF.

"ITF санкционирует турниры юниоров, чьи права и были ущемлены. По сути, это дискриминация белорусских юниоров по признаку национальности. ITF ничего не делает, чтобы убрать раскол из мира тенниса. В некоторых странах теннисные федерации запрещают участвовать у себя игрокам из Беларуси, но в Совете директоров на это не реагируют и разрешают этим государствам продолжать заниматься организацией. Еще раз повторю, что главные жертвы такого незаконного решения - это наши молодые атлеты. В суде мы предоставили статистические данные, согласно которым количество белорусских спортсменов в рейтинге сократилось вдвое. В итоге вред в отношении наших юных игроков вообще не был упомянут в вердикте CAS".

На данный момент Белорусская теннисная федерация рассматривает возможность подачи апелляции в Федеральный суд Швейцарии. На это у БТФ будет 30 дней после официального объявления CAS о своем решении, чего пока не произошло. По мнению руководства нашей федерации, рассмотрение ее апелляции в CAS являлось имитацией арбитражного разбирательства. Сергей Рутенко убежден, что данный вердикт должен получить максимальную огласку в медиа, чтобы как можно больше людей узнало о подобной несправедливости.

"Когда мы сказали, что обнародуем результаты дела, ITF стала угрожать нам и пытаться запретить. Они ежегодно требуют от нас платить взносы, а теперь еще и указывают, что делать. Мы молчать не будем, предъявим все материалы. Уверен, в будущем это позволит избежать ложных заявлений и аргументов при принятии решений. Мы говорим правду, прямо указываем на факты нарушений, которые тщательно пытаются скрыть. Только в открытой борьбе за свои права мы можем добиться уважения. В противном случае это высокомерное отношение к нам будет продолжаться. Ясно вижу, что олимпийское движение деградирует. Ни МОК, ни ITF, ни CAS этому не препятствуют, спортсмены для них - лишь источники прибыли. Хочется показать обществу надменное лицо европейских чиновников, которые, при всех рассказах об идеалах демократии и человечности без зазрения совести поступают таким образом по отношению к нашим детям и нашей стране, сделавшей большой вклад в развитие мирового тенниса".