Отсутствие дорог, банкоматов, остановочных пунктов - как решаются эти проблемы в деревнях и агрогородках

В каждом районном центре, агрогородке, деревне должны быть хорошие дороги, качественная вода и социальное обслуживание, бесперебойный интернет, а также необходимые товары на полках магазинов. Только при выполнении всех этих условий наша аграрная отрасль сможет выйти на качественно новый уровень.

Об это Президент Беларуси Александр Лукашенко говорил еще в 2018 году.

В последнее время во всем мире процессы урбанизации стали трансформироваться. Появились даже новые термины: "субурбанизация" - развитие пригородов больших городов; "рурбанизация" - процесс распространения городских форм и условий жизни на сельскую местность; "рурализация" - это когда горожане хотят жить в деревне, но комфортно, как в городе.

С каждым годом условия жизни на селе становятся. Если взять, к примеру, наш агрогородок Петришки, то сейчас идет строительство пешеходных связей между железнодорожным вокзалом и центральными объектами инфраструктуры. Долгое время у нас в агрогородке не было остановочных пунктов. В следующем году они появятся. Сейчас проводятся проектные работы, предусмотрено строительство двух остановочных пунктов - в агрогородке Петришки и в деревне Кривое Село. Денис Соболь, председатель Петришковского сельского исполкома (Минский район)

А вот транспортное сообщение, признается председатель сельсовета, оставляет желать лучшего. До некоторых населенных пунктов можно добраться лишь на личном авто.

Как показывает практика, все больше белоруса выбирают свежий воздух. Многие круглогодично живут в садовых товариществах. Поэтому важно комплексно пересмотреть программу и связать между собой поселки и города по всей стране.





"Люди стремятся выехать за город. Уезжают из Минска в садовые товарищества и на село. И с каждым годом эта тенденция усиливается", - констатирует Денис Соболь.

А значит, усиливается и запрос на логистику, высокоскоростной интернет, мобильные банковские услуги. Сегодня это базовый набор "опций" при выборе деревни как места жительства. Но новые реалии готовы принять не все.

"Если в городе снятие наличных средств через банкомат - обыденное дело, то в малых населенных пунктах это является проблемой. Не все населенные пункты обеспечены банкоматами", - отмечает замначальника управления КГК Минской области Виктор Пацкевич.

И если в агрогородке Петришки этот вопрос уже снят с повестки - на железнодорожной станции Радошковичи установили долгожданный банкомат, доступ к которому открыт круглосуточно, то жители агрогородка Новый Двор все еще ведут переговоры. Пока безрезультатно - банки не видят экономической целесообразности. К решению вопроса подключился Госконтроль. Выход из ситуации видят в развитии эквайринга организаций торговли и сервиса.





"В настоящее время в магазинах Минского областного потребительского общества работают 43 терминала, в которых граждане могут прийти и при наличии денежных средств в кассе снять определенную сумму", - сообщил зампредседателя КГК Минской области Виктор Яковлев.

Услуга эквайринга сейчас доступна жителям Смолевичского района. Если опыт даст положительный результат, его распространят по всей стране.