"Оттолкнулись от дна": как первое ВНС отвело страну от пропасти и возродило стройотрасль

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Первое Всебелорусское народное собрание 1996 года стало ключевым шагом, который позволил отвести страну от пропасти. Об этом заявил директор института "Гродногражданпроект" Владимир Дешко в "Актуальном интервью".

Он напомнил, как проходило это событие. "За месяц до референдума было собрано 4740 человек во Дворце спорта для того, чтобы обсудить ряд вопросов накануне референдума, всех собрать, чтобы посоветоваться", - рассказал Владимир Дешко.

По его словам, на собрании рассматривались важнейшие вопросы. "Кроме программы на ВНС был рассмотрен проект новой редакции Конституции. Вся страна смотрела доклад Президента, выступления на ВНС. Вся страна это обсуждала", - подчеркнул он.

quote Мы действительно отвели, как все говорят, страну от пропасти, отвели от пропасти и строительную отрасль. Владимир Дешко

Он отметил, что значение тех решений становится понятнее со временем. "Президент говорит постоянно, большое видится на расстоянии. Вот это мы сегодня увидели. Если бы мы не провели ВНС в октябре 1996 года, неизвестно, какие были бы результаты референдума. Могли бы и сорвать его проведение. Сложно сказать, что бы было. Было бы, может быть, даже хуже, чем сегодня в Украине. Единственное правильное решение было посоветоваться с народом", - сказал директор института.

Директор института вспомнил тяжелое состояние строительной отрасли накануне первого ВНС. "К моменту проведения первого ВНС, референдума, у меня был стаж работы 10 лет управляющим "Гроднопромстроем". Это многотысячный коллектив, одна из крупных организаций в строительной области. Я помню, в каком она состоянии тогда была, как мы работали: были сокращенные дни, заработную плату не выплачивали, даже экономили на электроэнергии. Страшно было вспоминать, что было в те годы", - отметил Владимир Дешко.

После проведения собрания и референдума ситуация начала меняться. "Приняли программы, приоритетом сделали строительство жилья. Экспорт услуг - мы начали работать в России. Развитие агропромышленного комплекса тоже касалось строителей - начали строить по пять домиков в каждом агрогородке, фермы и прочее. Постепенно мы реанимировали строительную отрасль. Пошло обновление основных производственных фондов, закупка техники, ведь все было изношено. Вот это была отправная точка. Мы оттолкнулись от дна", - заключил Владимир Дешко.

Таким образом, по его оценке, первое Всебелорусское народное собрание не только обеспечило проведение референдума, но и стало переломным моментом для выхода строительной отрасли и экономики страны из кризиса.