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Ответственность повлечет за собой и отказ от оплаты жилищно-коммунальных услуг

Меры наказания разные: от отключения света, воды и газа до выселения изквартиры. Поэтому белорусам, которые решили пойти на поводу призывов некоторыхтелеграм-каналов, следует знать, что отразится это в первую очередь на самихпотребителях (подробности в видео).

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