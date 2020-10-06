Ответственность повлечет за собой и отказ от оплаты жилищно-коммунальных услуг

Меры наказания разные: от отключения света, воды и газа до выселения изквартиры. Поэтому белорусам, которые решили пойти на поводу призывов некоторыхтелеграм-каналов, следует знать, что отразится это в первую очередь на самихпотребителях (подробности в видео).