Ответственность за буллинг и клевету

Житель Дзержинска решил внести свой вклад в борьбу с правоохранителями. Узнав в интернете, о том, что якобы его сосед (тренер команды МВД) оказывает давление на спортсменов и их близких, он решил его проучить. При этом, как именно тренер угрожал спортсменам и было ли давление вообще, житель Дзержинска не стал разбираться, он распечатал листовки с личными данными соседа и членов его семьи и разбросал по почтовым ящикам в доме. Вскоре подозреваемый был задержан. О том, что теперь он сам занимается буллингом и распространяет непроверенную информацию, задержанный не задумывался.

