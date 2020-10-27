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Ответственность за буллинг и клевету

Житель Дзержинска решил внести свой вклад в борьбу с правоохранителями. Узнав в интернете, о том, что якобы его сосед (тренер команды МВД) оказывает давление на спортсменов и их близких, он решил его проучить. При этом, как именно тренер угрожал спортсменам и было ли давление вообще, житель Дзержинска не стал разбираться, он распечатал листовки с личными данными соседа и членов его семьи и разбросал по почтовым ящикам в доме. Вскоре подозреваемый был задержан. О том, что теперь он сам занимается буллингом и распространяет непроверенную информацию, задержанный не задумывался.

- Я решил, что нужно ему что-то написать от себя. Что он не прав, воззвать к совести. Открыт был настежь подъезд в его доме. Я разложил листовки, еще несколько листовок положил в машины за дворники.

- Какое содержимое листовок было?

- Что наш земляк занимается неблаговидными делами. Хотя честно, да, я проверить достоверность этих сведений не мог.

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