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Ответственность за кражу и участие в массовых беспорядках

В Бресте двое парней попались на хищении со стройки. Сообщается, что молодые люди вывезли с объекта металлические трубы на сумму более 800 рублей и сдали их на лом. Помимо этого, в ходе событий 10 августа в Минске применили насилие к милиционерам. Уголовные дела возбуждены за кражу и участие в массовых беспорядках.

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