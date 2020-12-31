Ответственность за кражу и участие в массовых беспорядках

В Бресте двое парней попались на хищении со стройки. Сообщается, что молодые люди вывезли с объекта металлические трубы на сумму более 800 рублей и сдали их на лом. Помимо этого, в ходе событий 10 августа в Минске применили насилие к милиционерам. Уголовные дела возбуждены за кражу и участие в массовых беспорядках.