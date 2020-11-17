ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Ответственность за оскорбление милиционера

Правоохранителиустановили личность минчанина, который по телефону оскорбил командираМогилевского ОМОНа. По информации МВД, 11 октября на номер мобильногомилиционера поступил звонок с оскорблениями (видео).

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все