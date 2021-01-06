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Ответственность за порчу имущества и нападение на милиционера

Сотрудники милиции задержали троих мужчин, которые повредили «Табакерки» и распылили газовый баллончик в лицо правоохранителю. Инцидент произошел ночью 5 января. Правоохранители увидели, как несколько человек разрисовывают киоск на улице Матусевича. Во время проверки документов 30-летний фигурант распылил газовый баллончик в лицо сотруднику милиции, после чего попытался скрыться вместе с приятелями, но был задержан. В ходе обыска в пакете у него обнаружены баллончики и бутылки с краской, валик для краски, а также газовый баллончик.

В отношении 30-летнего задержанного возбуждено уголовное дело по статьям "Насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел" и "Хулиганство". В отношении иных подозреваемых также возбуждено уголовное дело за хулиганство.

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