Ответственность за разглашение персональных данных в сети

Закон о запрете разглашать данные сотрудников правоохранительных органов, военных и их семей, который приняла Госдума, очень своевременный. Мы видим, что происходит в Беларуси, и к каким последствиям это приводит. Поэтому, каждый, кто занимается сливом персональных данных людей в сеть, должен отвечать перед законом. Такое мнение нашему телеканалу высказал российский журналист, телеведущий, кандидат политических наук, первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.