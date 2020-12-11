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Ответственность за угрозы и оскорбления. Перед законом все равны

В конце сентября в паблике одной из соцсетей былиразмещены фотографии сотрудников Могилевской милиции с их персональными даннымии номерами телефонов. Под постом некоторые пользователи оставили оскорбительныекомментарии. Одному из активистов грозит статья.

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