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Ответственность за вывешивание незарегистрированной символики

Как сообщили в ГУВД Мингорисполкома, за вывешивание на фасадах жилых домов незарегистрированной символики предусмотрена административная ответственность. Нарушителям грозит штраф в размере до 30 базовых величин или административный арест (видео).


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