ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Оверчук: Мы хотим, чтобы потенциал Беларуси максимально использовался

Беларусь и Россия продолжают выстраивать общую экономику. Страны пришли к необходимости сближения задолго до нынешнего санкционного давления со стороны Запада. Но сейчас ситуация заставляет двигаться быстрее.

В союзных программах, которые были подписаны в ноябре прошлого года, базовые основы, чтобы экономики двух стран работали как одна. Также обозначен пул кооперационных проектов на полтора миллиарда долларов. Какие из них начнем реализовывать в этом году и как продвигается Манойло: Беларусь и Россия должны совместно противостоять санкциям реализация союзных документов? Об этом наш корреспондент Светлана Лукьянюк спросила у вице-премьера российского правительства Алексея Оверчука на полях Совета ЕЭК в Витебске.

Взаимоотношение Беларуси и России: импортозамещение

Работа по импортозамещению идет. Во-первых, мы понимаем, что в Беларуси сохранились и производства, и компетенции, и знания, и умения, и люди старательные, хорошие. Поэтому мы, конечно же, хотим, чтобы потенциал Беларуси, который у нее есть, максимально использовался касательно импортозамещения, и договорились о 14 инвестиционных проектах, которые будут осуществляться на территории Беларуси и будут, собственно, нацелены на то, чтобы создавать эти вот выпадающие комплектующие. Как правило, это, конечно же, промышленность, лесозаготовительное машиностроение, сельскохозяйственное машиностроение. Говорим о сотрудничестве между нашими автопроизводителями.
Алексей Оверчук, зампредседателя правительства России

Беларусь - производитель, Россия - финансист

Производство будет создаваться на территории Беларуси. Россия здесь,понимая ту добавленную стоимость, которой обладает Беларусь, будет предоставлять финансирование.
Алексей Оверчук, зампредседателя правительства России

Первые проекты

Мы достаточно глубоко проработали первые 7 проектов. Мы надеемся, что до конца года они будут полностью отработаны, и мы приступим к реализации. И дальше оставшиеся проекты по мере проработки будем выводить на траекторию финансирования и реализации.
Алексей Оверчук, зампредседателя правительства России

Полное интервью смотрите в

видео

.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все