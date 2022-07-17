Оверчук: Мы хотим, чтобы потенциал Беларуси максимально использовался

Работа по импортозамещению идет. Во-первых, мы понимаем, что в Беларуси сохранились и производства, и компетенции, и знания, и умения, и люди старательные, хорошие. Поэтому мы, конечно же, хотим, чтобы потенциал Беларуси, который у нее есть, максимально использовался касательно импортозамещения, и договорились о 14 инвестиционных проектах, которые будут осуществляться на территории Беларуси и будут, собственно, нацелены на то, чтобы создавать эти вот выпадающие комплектующие. Как правило, это, конечно же, промышленность, лесозаготовительное машиностроение, сельскохозяйственное машиностроение. Говорим о сотрудничестве между нашими автопроизводителями.

Алексей Оверчук, зампредседателя правительства России

