Оверчук: У нас действительно произошла переориентация товарных потоков на восток

Если говорить о том, как у нас развивается товарооборот в этом году, то, несмотря на все происходящие события, он растет. За текущий период этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года он уже увеличился более чем на 10 %. Конечно же, наши экономики получили серьезные удары. Поэтому цифра 10 % на фоне того, что хотели с нами сделать, это очень хорошая цифра.

Алексей Оверчук, зампредседателя правительства России

