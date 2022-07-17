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Оверчук: У нас действительно произошла переориентация товарных потоков на восток
Алексей Оверчук, зампредседателя Правительства России, рассказал в "Главном эфире" на телеканале "Беларусь 1" про общую экономику России и Беларуси.
Экспортные потоки Беларуси и России
Сегодня у нас действительно произошла переориентация товарных потоков на восток. Это реально, и в хорошем смысле железная дорога забита товарами. Мы здесь максимально содействуем тому, чтобы и белорусские товары тоже имели возможность использовать нашу транспортную инфраструктуру, для того чтобы осуществлять реализацию своей продукции в дружественные нам страны.
Двусторонний товарооборот
Если говорить о том, как у нас развивается товарооборот в этом году, то, несмотря на все происходящие события, он растет. За текущий период этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года он уже увеличился более чем на 10 %. Конечно же, наши экономики получили серьезные удары. Поэтому цифра 10 % на фоне того, что хотели с нами сделать, это очень хорошая цифра.
Полное интервью смотрите в видео.
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