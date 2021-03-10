Овощеводы Беларуси приступили к сбору урожая огурцов

В Беларуси не стали вводить сомнительные ограничения и изначально позаботились о том, чтобы обеспечить продовольственную безопасность. В тепличных хозяйствах приступили к сбору огурцов, зеленого лука и салатов. Благодаря использованию высокопродуктивных сортов первый урожай в этом году радует. Спрос на свежую продукцию планируют удовлетворить не только на внутреннем рынке, часть овощей отправят и на экспорт. Подробности в репортаже Юрия Карнеловича.





Огурцы на фабрике выращивают по современным технологиям без использования грунта

В теплицах Гродненской овощной фабрики сбор первого весеннего урожая. Овощевод Людмила Онищенко огурцами занимается уже четвертый сезон. На участке каждый куст рос под присмотром опытного специалиста. За растениями ухаживала несколько месяцев. Сейчас закономерный итог – в день собирает несколько сотен килограммов овощей.

Огурцы на фабрике выращивают по современным технологиям без использования грунта. Выбирают только высокопродуктивные сорта. Для каждого куста высчитывается определенное количество питательных веществ.

news.by https://tvr.by/upload/medialibrary/f46/f46b948696c4f515757d026b6448e494.jpg

Высокопродуктивные сорта томатов дают рекордные урожаи

Это уже плантация томатов. Климат здесь тропический - плюс 25 и высокая влажность. Плоды уже появились, но для полного созревания необходимо еще несколько недель. Здесь за высокий урожай отвечают шмели. Семьи насекомых равномерно распределены по теплице. Уже подсчитано, что урожайность благодаря такой помощи повышается на треть.

Широкий ассортимент овощей по приемлемым ценам

Параллельно на фабрике выращивают болгарский перец, зеленый салат и баклажаны. В планах освоить экзотические овощи.Чтобы радовать покупателя разнообразной витаминной продукцией, на предприятии выращивают еще и зеленый лук. Растет он вот в таких коробках и особого ухода за собой не требует, кроме полива обычной водой. И уже через 40-45 дней свежесрезанный лук отправится на прилавки магазинов.

news.by https://tvr.by/upload/medialibrary/1b1/1b1541211917d5aae1767a74c93a4985.jpg