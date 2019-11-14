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Овощная запеканка, которую оценят даже нелюбители овощей
Нам понадобится:
- 1 кг смеси замороженных овощей
- 1 стакан сметаны
- 2 яйца
- твердый сыр
- растительное масло
- зелень.
Сделаем экспресс-разморозку овощей. Выкладываем их в миску и заливаем кипятком. Оставляем на несколько минут. Сливаем воду.
Если на упаковке с овощами написано "мгновенная заморозка", значит, это полезный продукт. Можете смело покупать такие замороженные витамины. Овощи должны рассыпаться в упаковке. Если там есть смерзшиеся комки, значит, их уже размораживали или неправильно хранили.
Далее займемся заливкой для запеканки. Нам нужна будет сметана и 2 яйца.Взбиваем в мисочке яйца с солью и перцем.Затем туда добавляем мелко нарезанную зелень. И все хорошенько перемешиваем.Осталось только натереть сыр. И можем приступать к формированию запеканки.
Итак, в форму, выстланную фольгой и смазанную растительным маслом, выкладываем замороженные, а затем размороженные овощи. Заливаем смесь яично-сметанным соусом. Сверху посыпаем хорошим слоем сыра. И ставим в разогретую духовку. Выпекаем при температуре 180 градусов примерно минут 15.
Такое блюдо оценят даже нелюбители овощей!
Пусть ваш хороший день начнется с хорошего завтрака!
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