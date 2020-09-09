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Овсяная каша с сыром и оливковым маслом
Возьмем:
- полстакана овсяных хлопьев,
- 50 граммов твердого сыра типа пармезан,
- 30 мл оливкового масла,
- базилик.
Овсянку заливаем кипятком, чтобы покрыл хлопья. Солим по вкусу и ставим в микроволновку на 1 минуту. Можно сварить обычным способом в кастрюле.
Овсянка также богата йодом, употребление которого предотвращает риск появления заболеваний щитовидной железы. Кроме того, это благоприятно сказывается на работе мозга и улучшает физическую активность.
С помощью овощечистки нарезаем сыр очень тонкими пластинками. Базилик мелко рубим. Выкладываем кашу на тарелку, сбрызгиваем оливковым маслом.
Оливковое масло Extra virgin - это нерафинированный продукт, а значит, самый дорогой сорт масла. Диетологи рекомендуют пациентам с патологиями печени, желудка, сердечно-сосудистой системы включать в рацион блюда с добавкой оливкового масла экстра-класса. Продукт высокого качества легко распознать по характерной горчинке.
Посыпаем базиликом и сверху выкладываем пластинки сыра. Получилось очень вкусно и полезно.
Путь ваш хороший день начинается с хорошего завтрака.
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