Овсяная каша с сыром и оливковым маслом

Возьмем:



полстакана овсяных хлопьев,

50 граммов твердого сыра типа пармезан,

30 мл оливкового масла,

базилик.

Овсянку заливаем кипятком, чтобы покрыл хлопья. Солим по вкусу и ставим в микроволновку на 1 минуту. Можно сварить обычным способом в кастрюле.

Овсянка также богата йодом, употребление которого предотвращает риск появления заболеваний щитовидной железы. Кроме того, это благоприятно сказывается на работе мозга и улучшает физическую активность.

С помощью овощечистки нарезаем сыр очень тонкими пластинками. Базилик мелко рубим. Выкладываем кашу на тарелку, сбрызгиваем оливковым маслом.

Оливковое масло Extra virgin - это нерафинированный продукт, а значит, самый дорогой сорт масла. Диетологи рекомендуют пациентам с патологиями печени, желудка, сердечно-сосудистой системы включать в рацион блюда с добавкой оливкового масла экстра-класса. Продукт высокого качества легко распознать по характерной горчинке.

Посыпаем базиликом и сверху выкладываем пластинки сыра. Получилось очень вкусно и полезно.