Оздоровительные лагеря Минской области начали пятую смену

Национальный центр "Зубренок" в августе посетят дети из Египта, Индии, Вьетнама - такая широта географии впервые. А в целом летом на берегу Нарочи отдохнули школьники из Китая, Японии, Сербии. Формат оздоровления предлагают самый разнообразный: палаточный городок, акватерапию на катамаранах и лингвистические мастер-классы.



Международные смены принимают многие оздоровительные лагеря Минской области. Так, в Дзержинском районе отдыхают юноши и девушки из России. Для них - экоэкскурсии, фестивали славянских культур и спортивные состязания.