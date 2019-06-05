Оздоровительные лагеря Минской области приняли первых отдыхающих

Для посетителей подготовлена насыщенная спортивная программа. Например, в Воложинском районе специально к сезону восстановили стадион. Теперь он с профессиональным покрытием, тренажерами, воркаут-площадкой и скалодромом. Здесь ежегодно отдыхают и юные профессиональные спортсмены. Гандбольный клуб столицы в этом году приехал на сборы.



Этот оздоровительный сезон пройдет в пять смен. Самые популярные профили здравниц - палаточные городки, лагеря с изучением иностранных языков и IT-технологий. Кроме развлекательной программы, разработаны туристические маршруты по знаковым местам центрального региона.



