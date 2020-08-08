Робототехника и мастер-классы по стрельбе из лука, лингвистические занятия и отдых на воде - все это в летнем расписании у школьников. Оздоровительные лагеря предлагают самые разные форматы каникул. Всего заряд энергии перед новым учебным годом получат около 250 тысяч школьников со всей страны. Работу с отдыхом совместила и Елена Витко.





Летние занятия у юных полиглотов

Здесь полное погружение в англоязычную среду! В детском оздоровительном лагере в Радошковичах сейчас профильная лингвистическая смена. Среди полиглотов Богдан Шнип. Ученик 27-й столичной гимназии уже в четвертый раз приезжает сюда, чтобы на каникулах не только тренировать, но и повышать разговорный level. Подтягивать уровень помогают носители языка.

Богдан Шнип, учащийся гимназии № 27 г. Минска:

"У смены есть какая-либо тема. И мы, соответственно, занимаемся английским по этой теме. И в любом случае в этой теме у нас будет какой-то определенный скачок. Лично у меня он есть: и в лексике, и в грамматике".

IT-каникулы

Интенсив и в соседнем кабинете, только уже IT. Здесь юные программисты учатся делать анимацию и сайты, мобильные приложения и игры.

Адриан Петушков, учащийся гимназии № 31 г. Минска:

"Мы работаем в Scratch и Flash 8. Мы там анимируем, делаем игры".

Анастасия Борисовец, замначальника оздоровительного лагеря "Горизонт":

"Сейчас мы находимся в школе блогеров. Здесь ребята работают в социальной сети «Инстаграм». Учатся безопасности в первую очередь. Ну и как общаться и публиковать свои новости на своих страничках. Мир соцсетей сейчас тоже актуален, и важно, чтобы все было правильно и грамотно".



Колоритный отдых на природе

Свои тренировки (только уже в сосновом лесу) проводят робинзоны, а точнее "зубрята". Для них проводятся мастер-классы по стрельбе из лука. Также в "Зубренке" организованы катания на лодках и катамаранах.

Весь день здесь расписан буквально по минутам. С утра акваразвлечения. Днем творческие и спортивные мероприятия. Сейчас, например, школьники преодолевают препятствия в тарзан-парке. А вечером все соберутся у костра и споют песни под гитару.

В программе экомаршруты

А навигатор отдыхающих настроен на зеленые маршруты. Например, есть живописные экскурсии по территории центра на музыкальном паровозе или даже электромобиле. Предлагают и выездной экотур: растения со всех уголков мира отряды изучают в аптекарском саду.

"Ждешь, с января эту путевку заказываешь. Ждешь полгода, когда поедешь. А когда остаются считанные дни, сердце бьется очень сильно. Просто это уже дом второй наш. И, приезжая в Минск, ты чувствуешь себя более здоровым, активным и обновленным!"



В лагерях оздоровятся около 250 тысяч школьников

Полную перезагрузку в этом детском центре сейчас проходят более тысячи школьников со всей страны. Кто-то приехал впервые, а для многих это уже добрая традиция лета.

"Я в этом лагере не первый раз. Впечатления такие же - невероятные. Хочется сюда возвращаться еще и еще".

Марина Шлык, замдиректора НДЦ "Зубренок":

"В "Зубренок" приезжают те, кто готов активно и с пользой проводить время. Те, кто участвует в спортивных соревнованиях, те, кто любит петь, танцевать, рисовать, поэтому в летний период мы стараемся разнообразить досуг ребят".