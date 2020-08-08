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Оздоровительные лагеря предлагают самые разные форматы каникул
Робототехника и мастер-классы по стрельбе из лука, лингвистические занятия и отдых на воде - все это в летнем расписании у школьников. Оздоровительные лагеря предлагают самые разные форматы каникул. Всего заряд энергии перед новым учебным годом получат около 250 тысяч школьников со всей страны. Работу с отдыхом совместила и Елена Витко.
Летние занятия у юных полиглотов
Здесь полное погружение в англоязычную среду! В детском оздоровительном лагере в Радошковичах сейчас профильная лингвистическая смена. Среди полиглотов Богдан Шнип. Ученик 27-й столичной гимназии уже в четвертый раз приезжает сюда, чтобы на каникулах не только тренировать, но и повышать разговорный level. Подтягивать уровень помогают носители языка.
Богдан Шнип, учащийся гимназии № 27 г. Минска:
"У смены есть какая-либо тема. И мы, соответственно, занимаемся английским по этой теме. И в любом случае в этой теме у нас будет какой-то определенный скачок. Лично у меня он есть: и в лексике, и в грамматике".
IT-каникулы
Интенсив и в соседнем кабинете, только уже IT. Здесь юные программисты учатся делать анимацию и сайты, мобильные приложения и игры.
Адриан Петушков, учащийся гимназии № 31 г. Минска:
"Мы работаем в Scratch и Flash 8. Мы там анимируем, делаем игры".
Анастасия Борисовец, замначальника оздоровительного лагеря "Горизонт":
"Сейчас мы находимся в школе блогеров. Здесь ребята работают в социальной сети «Инстаграм». Учатся безопасности в первую очередь. Ну и как общаться и публиковать свои новости на своих страничках. Мир соцсетей сейчас тоже актуален, и важно, чтобы все было правильно и грамотно".
Колоритный отдых на природе
Свои тренировки (только уже в сосновом лесу) проводят робинзоны, а точнее "зубрята". Для них проводятся мастер-классы по стрельбе из лука. Также в "Зубренке" организованы катания на лодках и катамаранах.
Весь день здесь расписан буквально по минутам. С утра акваразвлечения. Днем творческие и спортивные мероприятия. Сейчас, например, школьники преодолевают препятствия в тарзан-парке. А вечером все соберутся у костра и споют песни под гитару.
В программе экомаршруты
А навигатор отдыхающих настроен на зеленые маршруты. Например, есть живописные экскурсии по территории центра на музыкальном паровозе или даже электромобиле. Предлагают и выездной экотур: растения со всех уголков мира отряды изучают в аптекарском саду.
"Ждешь, с января эту путевку заказываешь. Ждешь полгода, когда поедешь. А когда остаются считанные дни, сердце бьется очень сильно. Просто это уже дом второй наш. И, приезжая в Минск, ты чувствуешь себя более здоровым, активным и обновленным!"
В лагерях оздоровятся около 250 тысяч школьников
Полную перезагрузку в этом детском центре сейчас проходят более тысячи школьников со всей страны. Кто-то приехал впервые, а для многих это уже добрая традиция лета.
"Я в этом лагере не первый раз. Впечатления такие же - невероятные. Хочется сюда возвращаться еще и еще".
Марина Шлык, замдиректора НДЦ "Зубренок":
"В "Зубренок" приезжают те, кто готов активно и с пользой проводить время. Те, кто участвует в спортивных соревнованиях, те, кто любит петь, танцевать, рисовать, поэтому в летний период мы стараемся разнообразить досуг ребят".
3D-моделирование или робототехника, спортивные, языковые или актерские смены. Всего в лагерях это лето с колоритом и пользой для здоровья проведут около 250 тысяч школьников со всей страны.
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