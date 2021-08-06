Оздоровительный лагерь "Зубренок" в этом году принимает с удвоенным задором

Веревочный городок, скалодром и туристические квесты. Детские оздоровительные лагеря Минской области предлагают разные форматы. "Зубренок", например, делает акцент на активном отдыхе. В программе квесты на свежем воздухе, аквамаршруты по озеру Нарочь и даже мини-олимпиада. Репортаж Елены Витко (видео).