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Оздоровительный лагерь "Зубренок" в этом году принимает с удвоенным задором

Веревочный городок, скалодром и туристические квесты. Детские оздоровительные лагеря Минской области предлагают разные форматы. "Зубренок", например, делает акцент на активном отдыхе. В программе квесты на свежем воздухе, аквамаршруты по озеру Нарочь и даже мини-олимпиада. Репортаж Елены Витко (видео).


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