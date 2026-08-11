Оздоровление, отдых и впечатления: чем Беларусь привлекает иностранных туристов

Краткий пересказ от ИИ

С начала 2026 года Беларусь посетили более 146 тыс. граждан из 38 стран европейского региона. Основной поток туристов по-прежнему идет из приграничных стран.

Статистика за 4 года: более 1 млн 400 тыс. жителей Европы приехали познакомиться с нашей страной поближе, в том числе из Литвы более 700 тыс. На втором месте Латвия и замыкает топ-3 Польша.

Люди к нам едут за отдыхом и впечатлениями, и особенно в разгар лета, которое в нынешнем году выдалось жарким.

"В первом полугодии 2026 года в наши санатории приехало более 107,5 тыс. иностранных граждан, выручка от экспорта именно услуг для иностранцев превысила 250 млн рублей. Динамика составляет 15 % от уровня аналогичного периода прошлого года", - привел цифры директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский.

По его словам, наибольшее количество иностранных граждан составляют наши восточные соседи. Основной вид деятельности белорусских санаториев - медицинские услуги, однако объекты активно включаются в культурный и исторический туризм.

За многовековую историю Беларуси на ее территории было возведено свыше 150 замков и усадеб. До наших дней все они, увы, не сохранились, но посмотреть точно есть на что. Тенденция этого сезона - не просто рост у "китов" индустрии, туристы открывают для себя другие жемчужины страны.

В первом полугодии 2026-го Несвижский дворец принял на 25 тыс. гостей больше, чем в прошлом году, в Мирском замке аналогичный бум. Старый замок в Гродно прибавил 6 тыс. посетителей, Новогрудский - 4,5. Гольшанский, самый мистический замок страны, - плюс 2 тыс. Лидский замок за восемь лет вырос до 160 тыс. гостей - в четыре с лишним раза.

За этими цифрами стоит огромная работа, системная госполитика. За последние десятилетия проведена масштабная работа по восстановлению знаковых мест. В списке историко-культурных ценностей сегодня значатся практически 6 тыс. объектов: памятники архитектуры, истории, археологии, искусства. И работа не прекращается.

Ирина Воронович, замначальника управления по охране историко-культурного наследия Министерства культуры Беларуси: "Нельзя не упомянуть про Воложин, где восстановлена иешива. Объект пользуется большим спросом, здесь идет пересечение с религиозным туризмом, продолжаются реставрационные работы в центре города. Также мы можем сказать о Березино, где идет реставрация усадьбы, и о Дзержинске - там идет реставрация Станьково. Мы понимаем, что когда объект получает второе дыхание, он оживает, и видим очень большой спрос на посещения. Мы можем говорить не только про реставрацию, как, например, в Жиличах усадьба Булгаков - идет работа и над тем, чтобы рядом с туристическими объектами появлялись гостиницы. Планируется, что в 2027 в Жиличах будет и проживание рядом с красивой усадьбой".

Согласно госпрограмме "Культурное пространство" на 2026-2030 годы акцент будет сделан на восстановлении архитектурного наследия. И здесь нельзя не вспомнить про Мирский замок - в 2027-м ему исполнится 500 лет. Об этом, кстати, шла речь во время недавнего доклада Юрия Караева Президенту. Готовятся принять 5-миллионного посетителя, к юбилею воссоздают итальянский сад XVIII века. А следом начнут работу над английским пейзажным парком.

В общем, посмотреть в Синеокой однозначно есть что. И судя по статистике, туристы активно строят маршрут и говорят: нужен нам берег белорусский, в том числе замковый, колоритный. Поэтому самое время, пока летние дни не закончились, успеть открыть для себя родную Беларусь.