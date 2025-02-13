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Озеленение и развитие территорий - в реализации чего еще будут участвовать местные советы депутатов
В Год благоустройства местным советам депутатов всех уровней предстоит участвовать в разработке и реализации региональных программ по комплексному развитию территорий, при этом создавая условия для активного участия населения в наведении порядка.
Об этом говорили во время заседания Президиума Совета Республики. В нем приняли участие около 130 человек - члены Президиума и Совета Республики, председатели местных советов, депутаты областного, Минского городского и базового территориальных уровней от всех областей Беларуси.
Наталья Маркович, председатель Ушачского районного совета депутатов:
"Население с большой активностью откликается на инициативы. Основной из проблем являются дороги, им мы будем уделять большое внимание. Конечно, будем озеленять Ушачи, приводить в порядок памятники и воинские захоронения. Работа, которая проводилась до этого, будет продолжена".
За время суверенитета Беларусь в два раза увеличила протяженность дорог, при этом в 1,5 раза километраж дорог с твердым покрытием. Сегодня это почти 90 тыс. км. Более чем в два раза за последнюю пятилетку увеличены объемы финансирования ремонта и реконструкции автомобильных дорог и мостовых сооружений.