Озеленение и развитие территорий - в реализации чего еще будут участвовать местные советы депутатов

В Год благоустройства местным советам депутатов всех уровней предстоит участвовать в разработке и реализации региональных программ по комплексному развитию территорий, при этом создавая условия для активного участия населения в наведении порядка.

Об этом говорили во время заседания Президиума Совета Республики. В нем приняли участие около 130 человек - члены Президиума и Совета Республики, председатели местных советов, депутаты областного, Минского городского и базового территориальных уровней от всех областей Беларуси.

Наталья Маркович, председатель Ушачского районного совета депутатов:

"Население с большой активностью откликается на инициативы. Основной из проблем являются дороги, им мы будем уделять большое внимание. Конечно, будем озеленять Ушачи, приводить в порядок памятники и воинские захоронения. Работа, которая проводилась до этого, будет продолжена".