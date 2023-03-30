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Ожидания белорусов от Послания Президента: вопросы патриотического воспитания, обеспечения суверенитета страны и уровня жизни граждан

Что белорусы ожидают услышать в Послании Президента? Журналисты телеканала "Беларусь 1" спросили непосредственно у граждан на улице:


Очень интересует вопрос патриотического воспитания детей и молодежи. Молодежь - наше будущее, она наш защитник, наш помощник. Очень интересно, какие новые формы работы будут предложены в данном направлении по патриотическому воспитанию.


На государственных границах Республики Беларусь постоянно происходят провокационные действия, и меня в первую очередь волнует вопрос национальной безопасности, которая досталась нам такой дорогой ценой - ценой победы в Великой Отечественной войне. Послание Президента белорусскому народу и парламенту - это возможность услышать от главнокомандующего ответы на насущные вопросы обеспечения суверенитета нашей Родины в условиях окружающего нас мирового хаоса.

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