Ожидания белорусов от Послания Президента: вопросы коллаборации частного бизнеса и государства, а также развитие медуслуг

Я бы хотел, чтобы все-таки затронули тему коллаборации частного бизнеса и государства, то есть некий частный бизнес может двигать технологический прогресс, IT-сектор. Я в секторе IT уже давно, поэтому мне эта тема близка, хотелось бы работать и продвинуть IT-сектор на более высокий уровень.

Я бы хотел, чтобы все-таки затронули тему коллаборации частного бизнеса и государства, то есть некий частный бизнес может двигать технологический прогресс, IT-сектор. Я в секторе IT уже давно, поэтому мне эта тема близка, хотелось бы работать и продвинуть IT-сектор на более высокий уровень.

Я ожидаю в Послании Президента услышать ответы на следующие вопросы. Меня волнует медицина в нашей стране, поскольку среди моих близких родственников есть люди, которые нуждаются в медицинских услугах, лекарствах. Как будут развиваться медицинские услуги в нашей стране? В будущем будет ли больше платных услуг, а также будут ли все необходимые лекарства в аптеках наших белорусских городов по доступным ценам?

Я ожидаю в Послании Президента услышать ответы на следующие вопросы. Меня волнует медицина в нашей стране, поскольку среди моих близких родственников есть люди, которые нуждаются в медицинских услугах, лекарствах. Как будут развиваться медицинские услуги в нашей стране? В будущем будет ли больше платных услуг, а также будут ли все необходимые лекарства в аптеках наших белорусских городов по доступным ценам?

От Президента хотелось бы услышать про пути решения наших экономических проблем, про новые направления для сотрудничества, ну и про то, как будет развиваться наша экономика в будущем. В любом случае сейчас, когда уходят иностранные бренды, на смену им приходят наши отечественные производители, и я считаю, что это время для развития, потому что, несмотря ни на что, Беларусь от этого только выигрывает. И мы станем сильнее.