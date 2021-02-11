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Ожидания депутатов от VI Всебелорусского народного собрания

Форум объединил разные взгляды и мнения насчет будущего страны. Это очевидно. Собранию предшествовала большая работа. Например, с избирателями в округах активно работали депутаты.

Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

"Разумеется, от Всебелорусского народного собрания ждешь оценки направлений развития. По какому пути будет развиваться Республика Беларусь? Каков будет масштаб влияния государства на экономическое развитие нашей страны? По каким направлениям и параметрам будет проходить политическая реформа основных институтов власти в Республике Беларусь? Все эти вопросы очень актуальные. Они волнуют практически все общество. И я надеюсь, на Всебелорусском народном собрании мы услышим ответы на все эти вопросы".

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