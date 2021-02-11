Ожидания депутатов от VI Всебелорусского народного собрания

"Разумеется, от Всебелорусского народного собрания ждешь оценки направлений развития. По какому пути будет развиваться Республика Беларусь? Каков будет масштаб влияния государства на экономическое развитие нашей страны? По каким направлениям и параметрам будет проходить политическая реформа основных институтов власти в Республике Беларусь? Все эти вопросы очень актуальные. Они волнуют практически все общество. И я надеюсь, на Всебелорусском народном собрании мы услышим ответы на все эти вопросы".