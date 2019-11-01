Ожидания избирателей от нового созыва депутатов

Чего ждут люди от нового созыва депутатов, мы решили узнать у самих избирателей. Давайте послушаем их мнения.



- Хотелось бы, чтобы созыв работал продуктивно. В первую очередь оказал поддержку на социальную сферу. Это спорт, здравоохранение, образование.



- Чтобы новый состав был не слабее старого состава. И двигал нашу Беларусь дальше вперед.



- Сохранится курс на улучшение социально-экономического положения граждан. Каких-то потрясений не ждем, чтобы все сохранялось в таком стабильном ключе.



- Хотелось бы, чтобы законы работали на благо людей, на благо предприятий, на развитие наших предприятий, медучереждений.



