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Ожидания от Всебелорусского народного собрания озвучили в Бресте и Витебске
Активно ведется подготовка ко Всебелорусскому народному собранию, которое ожидается в начале следующего года. Путь, по которому страна пойдет дальше, в первую очередь волнует самих людей. Программу социально-экономического и общественно-политического развития активно обсуждают в обществе. Каким видят будущее нашей страны и чего ждут от Всебелорусского народного собрания сами белорусы, мы узнали на улицах наших городов.
"Всебелорусское народное собрание является одним из важнейших факторов прямой демократии. Хотелось бы, чтобы в следующую пятилетку наше правительство особое внимание уделило качеству образования. Сохранение семейных традиций, эстетическое воспитание, гражданско-патриотическое воспитание - вот, что должно стоять во главе угла качества образования + мы за стабильность, за мир. Мы хотим передать нашим детям страну мирную, процветающую и независимую".
"Существует мнение о том, чтобы сейчас придать этому органу определенныеполномочия и закрепить это в Конституции нашей страны. Я считаю это абсолютнологичным. Ведь если делегаты Всебелорусского народного собрания вырабатывают определенныерешения, по которым наша страна будет жить в ближайшие пять лет - векторы развития. То логично, чтобы этот орган принимал на себя определенную ответственность, контролировал принятые решения".
"Можно услышать действительно мнение народа, это должно быть в любом государстве. Сегодня частный бизнес он такой же, как и государственный, платит активно налоги. Поэтому чтобы мы хотели —это легкодоступность к тем программам, которые решаются на межгосударственном уровне. Которые действительно имеют глобальное значение для экономики нашей страны, чтобы мы действительно там активно участвовали".
"Всебелорусскоесобрание - оно чрезвычайно важно. Это тот орган, где можно планироватьперспективу. У нас сейчас важно, прежде всего, социально-трудовыеотношения, уровень заработной платы. Естественно, это все обеспечит эффективная занятость - о людях мы должны заботиться, заниматься охраной труда, условиями труда. Большой блок составляет социальное обеспечение, социальная защита".
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