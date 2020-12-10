Ожидания от Всебелорусского народного собрания озвучили в Бресте и Витебске

Активно ведется подготовка ко Всебелорусскому народному собранию, которое ожидается в начале следующего года. Путь, по которому страна пойдет дальше, в первую очередь волнует самих людей. Программу социально-экономического и общественно-политического развития активно обсуждают в обществе. Каким видят будущее нашей страны и чего ждут от Всебелорусского народного собрания сами белорусы, мы узнали на улицах наших городов.

"Всебелорусское народное собрание является одним из важнейших факторов прямой демократии. Хотелось бы, чтобы в следующую пятилетку наше правительство особое внимание уделило качеству образования. Сохранение семейных традиций, эстетическое воспитание, гражданско-патриотическое воспитание - вот, что должно стоять во главе угла качества образования + мы за стабильность, за мир. Мы хотим передать нашим детям страну мирную, процветающую и независимую".

"Существует мнение о том, чтобы сейчас придать этому органу определенныеполномочия и закрепить это в Конституции нашей страны. Я считаю это абсолютнологичным. Ведь если делегаты Всебелорусского народного собрания вырабатывают определенныерешения, по которым наша страна будет жить в ближайшие пять лет - векторы развития. То логично, чтобы этот орган принимал на себя определенную ответственность, контролировал принятые решения".

"Можно услышать действительно мнение народа, это должно быть в любом государстве. Сегодня частный бизнес он такой же, как и государственный, платит активно налоги. Поэтому чтобы мы хотели —это легкодоступность к тем программам, которые решаются на межгосударственном уровне. Которые действительно имеют глобальное значение для экономики нашей страны, чтобы мы действительно там активно участвовали".