Ожившие страницы истории в десяти вагонах: "Поезд Победы" сделал остановку в Витебске

По регионам Беларуси продолжает путешествие "Поезд Победы". Уникальный передвижной музей 30 июня сделал остановку в Витебске.



По регионам Беларуси продолжает путешествие "Поезд Победы"

10 вагонов - это ожившие страницы истории: начало Великой Отечественной войны, оборона Брестской крепости, содержание в концлагерях и, конечно, Победа. Атмосферу каждого эпизода воссоздают мультимедийные инсталляции, объемный звук, динамический свет и даже тактильные эффекты, которые позволяют прочувствовать холод окопов или жар пламени.

В Витебске "Поезд Победы" пробудет 2 дня. Следующая и финальная остановка - в Минске.