Озвучены планы по дальнейшему развитию системы здравоохранения Минской области

Как будет развиваться система здравоохранения Минской области, озвучено на церемонии чествования медработников в Несвиже. В ближайшие годы на карте региона появится новая детская поликлиника в Жодино, а осенью - корпус детской больницы в Борисове. В планах и новые поликлиника и больница в Заславле. Начнут возводить поликлинику в Несвиже. По словам заместителя премьер-министра Игоря Петришенко, медицина Минской области по многим позициям задает тон в общей структуре здравоохранения страны.