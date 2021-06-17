3.42 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Озвучены планы по дальнейшему развитию системы здравоохранения Минской области
Как будет развиваться система здравоохранения Минской области, озвучено на церемонии чествования медработников в Несвиже. В ближайшие годы на карте региона появится новая детская поликлиника в Жодино, а осенью - корпус детской больницы в Борисове. В планах и новые поликлиника и больница в Заславле. Начнут возводить поликлинику в Несвиже. По словам заместителя премьер-министра Игоря Петришенко, медицина Минской области по многим позициям задает тон в общей структуре здравоохранения страны.
В Минской области апробируются многие пилотные проекты. Это 12 мобильных медицинских комплексов. Вопрос развития материально-технической базы. 163 единицы нового медицинского оборудования приобрели за последние два года. Это также важный элемент, это вооружает наших врачей новым высокотехнологичным оборудованием.
Заслуженные награды лучшим медикам вручили и в Гомельском регионе. За успехи в профессии отмечены 59 врачей. Кроме благодарностей также вручены нагрудные знаки "Отличник охраны здоровья Беларуси". Всего в канун Дня медика в Гомельской области различных наград будут удостоены более 300 врачей.
Президент
Все
Лукашенко наградил 147 человек за активное участие в ликвидации последствий стихии
Работники сельскохозяйственной отрасли удостоены госнаград и Благодарности Президента
У Беларуси море запросов на калий и совместное производство удобрений - Лукашенко
Инвестировать надо прежде всего в те сферы, где у Беларуси уже есть компетенции - Лукашенко
Политика
Все
Общество
Все
Члены Совета Республики 11 ноября проведут единый день приема граждан в Витебской области
"Самая красивая на свете". Современная школа открылась в Осиповичах
Беляев: Сегодняшний студент журфака - амбициозный молодой человек, который знает, чего хочет
На очереди Минск - гонщики с приставкой "топ" участвуют в заездах около Троицкого предместья
В мире
Все
Вулин: Мы сейчас ближе к ядерному столкновению, чем во времена Холодной войны
Партия социалистов Молдовы назвала Майю Санду нелегитимным президентом
А вдруг шпионы?! В Литве решили почистить ряды армии от жителей страны с двойным гражданством
В Иране произошло землетрясение магнитудой 4,6 - есть пострадавшие
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов