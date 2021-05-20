Пилоты не катапультировались, а оставались в кабине до самого падения. Сегодня озвучены подробности авиакатастрофы в Барановичах, где разбился военный Як-130. Аварийная ситуация произошла в горизонтальном полете над аэродромом. Была команда покинуть борт, но летчики до конца делали все возможное, чтобы увести неуправляемую машину от жилых домов. Лейтенанта Никиту Куконенко выбросило из кабины от удара о землю. Эту информацию озвучили сегодня на самом высоком уровне. Стали известны и другие данные с черных ящиков. В ходе учебного полета у самолета практически мгновенно друг за другом отказали различные уровни системы управления. Тем не менее пилоты выполнили свой долг и повели себя как настоящие герои. Борт рухнул на единственный свободный участок земли в этом районе.